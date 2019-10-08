Богдан міг тиснути на Конституційний суд на користь Януковича, – Kyiv Post



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У той час, коли Конституційний суд виніс рішення, Андрій Богдан був уповноваженим з антикорупційної політики в уряді Миколи Азарова

Керівник Офісу президента Андрій Богдан – фігурант кримінальної справи про узурпацію влади колишнім президентом Віктором Януковичем.

Про це йдеться в матеріалі Kyiv Post.

Після Євромайдану колишній суддя Конституційного суду Петро Стецюк дав свідчення про те, що у 2010 році Андрій Богдан чинив на нього тиск, щоб змусити винести рішення на користь Януковича.

Мова йде про рішення, яким Конституційний суд дозволив індивідуальне членство депутатів у коаліції фракцій, фактично дозволивши існування депутатів-«тушок», які допомогли Януковичу взяти під контроль парламент. Сам суддя Стецюк тоді не підтримав це рішення.

Про існування такого свідчення Kyiv Post повідомили два джерела, які мали доступ до матеріалів справи. Стецюк відмовився коментувати своє свідчення. Андрій Богдан назвав свідчення «брехнею».

У той час, коли Конституційний суд виніс рішення, Андрій Богдан був уповноваженим з антикорупційної політики в уряді Миколи Азарова. Цю посаду він займав у 2010-2014 роках. За судову систему в адміністрації Януковича тоді відповідав Андрій Портнов, якого Богдан називає своїм давнім другом.

Kyiv Post зазначає, що управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка підготувало підозру одному з колишніх суддів Конституційного суду у справі про узурпацію влади Януковичем, і працювало над підозрами іншим суддям Конституційного суду. Однак, за словами Горбатюка, колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заблокував цю підозру, відмовляючись її підписувати.

Тепер, підкреслюють журналісти, доля справи залежить від нового генерального прокурора Руслана Рябошапки, який отримав посаду як член команди президента Володимира Зеленського. Рябошапка – давній знайомий Андрія Богдана, вони разом працювали у міністерстві юстиції у 2007-2010 роках.