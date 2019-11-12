В Україні в середу потеплішає



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Погоду більшості областей визначатиме тепла повітряна маса, яка переміститься з Балканського півострова

Найближчої доби, 13 листопада, погоду більшості областей визначатиме тепла повітряна маса, яка переміститься з південного заходу - з Балканського півострова. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, на більшій частині Україні без опадів, лише на Закарпатті вдень невеликий дощ. Уночі та вранці очікується на Лівобережжі країни туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, в західних областях і на узбережжі морів до 11°, вдень 10-15°, на крайньому півдні та Закарпатті до 18°; на сході країни та півночі Лівобережжя вночі 1-6° тепла, вдень 7- 12°.

У Києві - без опадів; температура вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 13 листопада найвища температура вдень була 15,8° у 2010 році, найнижча вночі -13,4° у 1993 році.

У четвер, 14 листопада, також без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних і південних (крім Запорізької) областях, а також у Криму вночі 4-9°, вдень 11-16°; на решті території вночі 0-5° тепла, в східних областях до 3° морозу, вдень 8-13° тепла.

У Києві 14 листопада очікується без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, удень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.