У Венеції повінь: вода піднялася більш ніж на метр



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Повені у Венеції - часте явище

Метеорологи прогнозують до ночі сильний дощ, отже вода на вулицях Венеції може піднятися іще вище

Центр Венеції підтопило через затяжні дощі. Вода покрила і знамениту площу Сан-Марко. Про це повідомляє АР.

Венеційський офіс прогнозування припливів заявив, що рівень води сьогодні вранці досяг 1,27 метри, але попередив, що ще більша хвиля прогнозується після настання ночі.

Багато кав'ярень та магазинів затопила вода. У рамках запобіжних заходів влада закрила ясла і дитсадки.

Багато готелів мають одноразові поліетиленові «чоботи» для туристів. У шафах венеціанців часто стоять гумові чоботи вище коліна.

Повені в Венеції - нерідке явище, яке ще називають «високою водою». Воно відбувається через дощі, а також з-за штормових припливів. В останній місяць погана погода стала звичайною справою Італію, майже щоденні зливи накрили велику частину країни.