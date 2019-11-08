  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Синоптики попередили водіїв про слабку видимість через туман

    • Розсилка
    Синоптики попередили водіїв про слабку видимість через туман

    Туман має «жовтий» рівень небезпеки

    В Україні у п'ятницю, 8 листопада, вранці очікується густий туман, через що буде обмежена видимість, зокрема, на дорогах. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «8 листопада вранці на Правобережжі туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», - вказали синоптики.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

     Раніше повідомлялося, що в Україну повертаються сильні тумани.

    Також зазначимо, що погода в Україні сьогодні буде прохолодною через західний атмосферний фронт, температура повітря в деяких регіонах знизиться до +9. Також очікуються опади у західних і північних областях.

    Крім цього, синоптик Наталка Діденко прогнозує підвищення температури повітря у найближчі вихідні.

    вихідні прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ