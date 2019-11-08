Синоптики попередили водіїв про слабку видимість через туман
Туман має «жовтий» рівень небезпеки
В Україні у п'ятницю, 8 листопада, вранці очікується густий туман, через що буде обмежена видимість, зокрема, на дорогах. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
«8 листопада вранці на Правобережжі туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», - вказали синоптики.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Раніше повідомлялося, що в Україну повертаються сильні тумани.
Також зазначимо, що погода в Україні сьогодні буде прохолодною через західний атмосферний фронт, температура повітря в деяких регіонах знизиться до +9. Також очікуються опади у західних і північних областях.
Крім цього, синоптик Наталка Діденко прогнозує підвищення температури повітря у найближчі вихідні.