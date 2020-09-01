Сьогодні Верховна Рада збереться на четверту сесію



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Парламентарі повернуться до роботи після канікул

Засідання парламенту розпочнеться о 12:00

У вівторок, 1 вересня, стартує четверта сесія Верховної Ради. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Відповідно до опублікованого плану засідання, о 12:00 пройде реєстрація парламентаріїв, офіційне відкриття четвертої сесії, а потім - оголошення, заяви, повідомлення та пропозиції від депутатських фракцій та груп.

Зазначається, що нардепи повинні розглянути і затвердити порядок денний четвертої сесії. Сьогодні вони мають розглянути в першому читанні внесення змін до закону про держбюджет України на 2020 рік.

Також парламентарі розглянуть законопроект щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, зміни до законів «Про виконавче провадження», «Про ринок електричної енергії».

Крім того, парламентарії в першому читанні розглянуть закон про туризм і зміни до Податкового кодексу.

Напередодні спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що календарний план роботи Верховної Ради буде змінено у зв'язку з майбутніми місцевими виборами. Він також оголосив графік роботи парламенту на поточному тижні.