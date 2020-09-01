  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сьогодні Верховна Рада збереться на четверту сесію

    • Розсилка
    Парламентарі повернуться до роботи після канікул - Сьогодні Верховна Рада збереться на четверту сесію
    Парламентарі повернуться до роботи після канікул

    Засідання парламенту розпочнеться о 12:00

    У вівторок, 1 вересня, стартує четверта сесія Верховної Ради. Про це повідомляється на сайті парламенту.

    Відповідно до опублікованого плану засідання, о 12:00 пройде реєстрація парламентаріїв, офіційне відкриття четвертої сесії, а потім - оголошення, заяви, повідомлення та пропозиції від депутатських фракцій та груп.

    Зазначається, що нардепи повинні розглянути і затвердити порядок денний четвертої сесії. Сьогодні вони мають розглянути в першому читанні внесення змін до закону про держбюджет України на 2020 рік.

    Також парламентарі розглянуть законопроект щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, зміни до законів «Про виконавче провадження», «Про ринок електричної енергії».

    Крім того, парламентарії в першому читанні розглянуть закон про туризм і зміни до Податкового кодексу.

    Напередодні спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що календарний план роботи Верховної Ради буде змінено у зв'язку з майбутніми місцевими виборами. Він також оголосив графік роботи парламенту на поточному тижні.

    Верховна Рада депутат Держбюджет закон парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ