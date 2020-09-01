В Україні збільшилась мінімальна зарплата



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Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 вересня поточного року зросла до п'яти тисяч гривень на місяць

Зростання становило 277 гривень, або 5,9% від попередньої суми

Із 1 вересня мінімальна зарплата в Україні становить 5 000 гривень.

Така цифра закладена у змінах до закону «Про державний бюджет на 2020 рік», який набув чинності з 1 вересня.

Таким чином, зростання становило 277 гривень, або 5,9% від попередньої суми. Розмір мінімальної зарплати у 2020 році зросте на 19,8% (на 827 гривень), що перевищує прогнозовану інфляцію (5,9%).

Нагадаємо, що Верховна Рада 25 серпня ухвалила законопроєкт зі змінами до держбюджету на 2020 рік, який передбачає збільшення мінімальної зарплати в Україні до 5 000 гривень вже з 1 вересня.

Разом з тим в Україні суттєво зросли борги із зарплат. Згідно даних Державної служби статистики, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 серпня 2020 року склала 3,4 млрд гривень.

Слід нагадати також, що із 1 вересня ціна газу для населення виросла майже в півтора рази.

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