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    Суспільство

    Рада змінить графік роботи

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    Депутати&nbsp;два тижні поспіль працюватимуть у регіонах через проведення місцевих виборів - Рада змінить графік роботи
    Депутати два тижні поспіль працюватимуть у регіонах через проведення місцевих виборів

    Парламент розпочне засідання 1 вересня о 12.00

    Верховна Рада розпочне роботу 1 вересня о 12.00. Про це йшлося під час Погоджувальної ради.

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що депутати внесуть до календарного плану четвертої сесії зміни у зв'язку з місцевими виборами, запланованими на 25 жовтня.

    «Цього тижня буде розглядатися постанова, вона вже зареєстрована, в середу її розгляне комітет, а Верховна Рада планує її розгляд на четвер – це зміна календарного плану роботи Верховної Ради. Ми, приймаючи його на минулій сесії, домовлялися, що буде поспіль два тижні роботи в регіонах, пов'язані з проведенням місцевих виборів. Зараз комітет прийме відповідне рішення – і в четвер це буде вам запропоновано до розгляду», - поінформував спікер парламенту.

    Також Разумков зазначив, що чергова сесія парламенту почнеться 1 вересня о 12:00, а не як завжди о 10.00, бо діти йдуть у школи і садочки.

    Депутати запланували на п’ятницю традиційну «Годину уряду». Представник фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко вимагав запросити на годину запитань до уряду 4 вересня міністра охорони здоров’я Максима Степанова, бо до МОЗ є багато питань.

    Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що станом на 31 серпня на коронавірус захворіли 23 нардепи і сім працівників апарату.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила, що виборчий процес в Україні стартує вже з 5 вересня 2020 року.

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