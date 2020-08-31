Рада змінить графік роботи



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Депутати два тижні поспіль працюватимуть у регіонах через проведення місцевих виборів

Парламент розпочне засідання 1 вересня о 12.00

Верховна Рада розпочне роботу 1 вересня о 12.00. Про це йшлося під час Погоджувальної ради.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що депутати внесуть до календарного плану четвертої сесії зміни у зв'язку з місцевими виборами, запланованими на 25 жовтня.

«Цього тижня буде розглядатися постанова, вона вже зареєстрована, в середу її розгляне комітет, а Верховна Рада планує її розгляд на четвер – це зміна календарного плану роботи Верховної Ради. Ми, приймаючи його на минулій сесії, домовлялися, що буде поспіль два тижні роботи в регіонах, пов'язані з проведенням місцевих виборів. Зараз комітет прийме відповідне рішення – і в четвер це буде вам запропоновано до розгляду», - поінформував спікер парламенту.

Також Разумков зазначив, що чергова сесія парламенту почнеться 1 вересня о 12:00, а не як завжди о 10.00, бо діти йдуть у школи і садочки.

Депутати запланували на п’ятницю традиційну «Годину уряду». Представник фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко вимагав запросити на годину запитань до уряду 4 вересня міністра охорони здоров’я Максима Степанова, бо до МОЗ є багато питань.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що станом на 31 серпня на коронавірус захворіли 23 нардепи і сім працівників апарату.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила, що виборчий процес в Україні стартує вже з 5 вересня 2020 року.

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