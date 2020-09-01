Разумков: Рада змінить графік роботи під час виборів, але депутати працюватимуть



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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков

Спікер пообіцяв, що парламент виконувати свої прямі функції

Попри те, що значна частина народних депутатів буде задіяна у передвиборчій кампанії на місцевих виборах, Верховна Рада почне виконувати свої прямі функції, але змінить графік роботи.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі «Свободи слова» на телеканалі ICTV.

«Два останні тижні перед виборами і тиждень після — це буде робота в регіонах. У вересні і на початку жовтня ми будемо працювати в пленарному режимі, розглянемо більшу частину тих законопроєктів, які запропоновані», – пояснив він.

До слова, Верховна Рада розпочне роботу 1 вересня о 12:00.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що станом на 31 серпня на коронавірус захворіли 23 нардепи і сім працівників апарату.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила, що виборчий процес в Україні стартує вже з 5 вересня 2020 року.