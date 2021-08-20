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    Сьогодні відбудеться засідання РНБО. Що відомо

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    За інформацією ЗМІ, РНБО також може розглядати відставку Віталія Кличка з посади очільника КМДА - Сьогодні відбудеться засідання РНБО. Що відомо
    За інформацією ЗМІ, РНБО також може розглядати відставку Віталія Кличка з посади очільника КМДА
    Фотоp resident.gov.ua

    Кабмін пропонує РНБО ввести санкції через переслідування громади ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму

    В Офісі президента офіційно підтвердили, що у п'ятницю відбудеться засідання Ради Нацбезпеки і оборони. Про це повідомляє пресслужба ОФ.

    Перше засідання у цьому місяці відбудеться 20 серпня у Києві. В ОП оголосили про проведення брифінгу за його результатами.

    Що можуть розглядати на засіданні РНБО

    Цього разу воно буде не виїзним і відбудеться у Києві. Брифінг за його результатами пройде орієнтовно о 17:30. Як і зазвичай, повного переліку питань, які розгляне РНБО, немає. Втім, напередодні засідань з'являлися орієнтовні теми, які розгляне Радбез.

    • Санкції через переслідування жителів окупованого Криму

    Кабмін пропонує РНБО ввести санкції через переслідування громади ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму. У списку – 18 російських суддів та представників окупаційної влади. Іншим розпорядженням уряд дає пропозицію застосувати санкції до 52 людей, причетних до переслідування населення на території Криму.

    Обмеження пропонують запровадити щонайменше на 5 років.

    • Відсторонення Кличка

    За інформацією ЗМІ, РНБО також може розглядати відставку Віталія Кличка з посади очільника КМДА. І сам мер Києва в ефірі Українського радіо, заявляв про такий можливий хід подій.

    Формальною підставою для розгляду такого питання на РНБО може стати статус Києва як столиці України та виявлення в місті корупційні проблеми.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 серпня підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо окремих питань реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону.

    Читайте також: Чи забере президент Зеленський посаду у Кличка? Про що говорить історія

    Теги: РНБО санкції мер Володимир Зеленський КМДА
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    Сьогодні відбудеться засідання РНБО. Що відомо