Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо захисту кордону з таємними дорученнями уряду

В указі йдеться, що має бути завершене договірно-правове оформлення держкордону та його облаштування

Зокрема, указ президента містить низку засекречених доручень Кабміну

Президент Володимир Зеленський 18 серпня підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо окремих питань реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону. В указі є засекречені доручення Кабінету міністрів. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з документом, протягом 6 місяців уряд спільно з місцевими органами влади повинні провести інвентаризацію земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії держкордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми. Також Кабмін має визначити власників та користувачів земельних ділянок, кадастрових номерів, цільового призначення та форми власності земель.

Крім того, влада повинна припинити права постійного користування земельними ділянками земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення шириною 30-50 метрів уздовж лінії держкордону на суші. Після цього землі передадуть у постійне користування військовим частинам Держприкордонслужби. Також прикордонні ділянки земель повинні бути вилучені у тимчасове або постійне користування Держприкордонслужбою.

В указі йдеться, що має бути завершене договірно-правове оформлення держкордону та його облаштування, встановлення прикордонних знаків, прикордонних просік, будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, комунікацій Держприкордонслужби та їх утримання. Крім того, повинні бути укріплені береги української частини прикордонних водних об'єктів.

Нагадаємо, Зеленський підписав рішення про посилення відповідальності за підробку Covid-сертифікатів