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    «Північний потік – 2» – це зброя Росії, – Зеленський

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    Якщо газопровід запрацює,&nbsp;може відбутися зростання цін на газ - «Північний потік – 2» – це зброя Росії, – Зеленський
    Якщо газопровід запрацює, може відбутися зростання цін на газ
    Фото з відкритих джерел

    Президент пояснив, як Росія може використовувати газопровід в якості зброї

    Газопровід «Північний потік – 2» – це зброя Росії. Президент України Володимир Зеленський пояснив, як саме Москва його використовує і як його застосування може відбитися на українцях. Про це повідомляє Офіс президента.

    «Північний потік – 2» – це зброя. Москва може створити дефіцит постачання на ринку газу і тим самим підвищити ціну. У сучасному світі необов'язково купувати кулемети, щоб завдати шкоди країні. Досить використовувати економічні інструменти», – зазначив Зеленський.

    За його словами, в результаті запуску «Північного потоку – 2» може відбутися зростання цін на газ для українських споживачів, оскільки українським трубопроводом буде транспортуватися менше палива.

    Глава держави вважає, що Україна може перейти на відновлювані джерела енергії через кілька років, якщо будуть налагоджені процеси дешевого виробництва «зеленого» водню.

    «Технічно ми навіть змогли б транспортувати «зелений» водень по наших газопроводах. Але ми стоїмо ще на самому початку», – уточнив він.

    Нагадаємо, укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Washington Post напередодні свого візиту в США.

    Раніше німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік – 2».

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    Теги: Росія газ зброя Володимир Зеленський Україна Зброя Росії президент Офіс президента водень
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    «Північний потік – 2» – це зброя Росії, – Зеленський