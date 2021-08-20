У Зеленського розповіли, що очікують від зустрічі з Меркель

Україна не ставить за мету просто отримати від німців якусь компенсацію за «Північний потік-2».

Україна буде піднімати питання про стратегічні інвестиції в енергетику і обороноздатність

В Офісі президента озвучили очікування від переговорів президента України Володимира Зеленського з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, які пройдуть 22 серпня у Києві. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «РБК-Україна».

За його словами, Україна не ставить за мету просто отримати від німців якусь компенсацію за «Північний потік-2».

«Як тільки росіяни прибирають з дошки такий істотний актив, як наша ГТС, то ціна вторгнення для них істотно зменшується. І компенсувати це, умовно кажучи, тим, що ми вам протягом трьох років будемо платити по 500 мільйонів – це так не працює, це тоді не система стримувань і противаг», – сказав Подоляк.

Україна буде піднімати питання про стратегічні інвестиції в енергетику і обороноздатність.

Наприклад, про багатомільярдні, розраховані років на десять і більше, інвестиції у відновлювані джерела енергії, з активною участю європейських і зокрема німецьких компаній, повідомив Подоляк.

Як раніше повідомлялося, Зеленський не виключає, що Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель після візиту до Росії привезе в Київ певні гарантії енергетичної безпеки для України.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель 22 серпня прибуде до Києва, а 20 серпня здійснить візит до Москви.

Також раніше стали відомі деталі візиту Меркель в Україну.