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    У Зеленського розповіли, що очікують від зустрічі з Меркель

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    Україна не ставить за мету просто отримати від німців якусь компенсацію за &laquo;Північний потік-2&raquo;. - У Зеленського розповіли, що очікують від зустрічі з Меркель
    Україна не ставить за мету просто отримати від німців якусь компенсацію за «Північний потік-2».
    Фото з відкритих джерел

    Україна буде піднімати питання про стратегічні інвестиції в енергетику і обороноздатність

    В Офісі президента озвучили очікування від переговорів президента України Володимира Зеленського з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, які пройдуть 22 серпня у Києві. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «РБК-Україна».

    За його словами, Україна не ставить за мету просто отримати від німців якусь компенсацію за «Північний потік-2».

    «Як тільки росіяни прибирають з дошки такий істотний актив, як наша ГТС, то ціна вторгнення для них істотно зменшується. І компенсувати це, умовно кажучи, тим, що ми вам протягом трьох років будемо платити по 500 мільйонів – це так не працює, це тоді не система стримувань і противаг», – сказав Подоляк.

    Україна буде піднімати питання про стратегічні інвестиції в енергетику і обороноздатність.

    Наприклад, про багатомільярдні, розраховані років на десять і більше, інвестиції у відновлювані джерела енергії, з активною участю європейських і зокрема німецьких компаній, повідомив Подоляк.

    Як раніше повідомлялося, Зеленський не виключає, що Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель після візиту до Росії привезе в Київ певні гарантії енергетичної безпеки для України.

    Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель 22 серпня прибуде до Києва, а 20 серпня здійснить візит до Москви.

    Також раніше стали відомі деталі візиту Меркель в Україну.

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    Теги: інвестиції Ангела Меркель Володимир Зеленський Україна ГТС Михайло Подоляк
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    У Зеленського розповіли, що очікують від зустрічі з Меркель