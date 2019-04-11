Соратниця оприлюднила фото Тимошенко на природі



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За словами Лабунської, вона із Тимошенко «у тиші і на природі» продовжують працювати над «Новим курсом» Фото: Facebook Анжеліки Лабунської

Голова Житомирської облорганізації ВО «Батьківщина» Анжеліка Лабунська приїхала до Тимошенко додому

Голова Житомирської облорганізації ВО «Батьківщина» Анжеліка Лабунська 11 квітня зустрілася із лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко.

Відповідне фото Лабунська опублікувала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«У тиші і на природі продовжуємо працювати над «Новим курсом» і обговорювати стратегію виборчої кампанії. У ЮВТ вдома», - прокоментувала Лабунська фото.

Раніше повідомлялося, що голова Житомирської облорганізації ВО «Батьківщина» Анжеліка Лабунська закликала «покінчити» з президентом Петром Порошенком і його командою.

Вона розповіла, що 11 квітня планує зустрітися з Юлією Тимошенко і буде доповідати, що зі зрадниками «покінчила».

Нагадаємо, Тимошенко відмовилася вести дебати між Володимиром Зеленським та чинним президентом Петром Порошенком.

За результатами першого туру виборів президента, що відбувся 31 березня, у другий тур голосування виходять Зеленський і Порошенко.

Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.