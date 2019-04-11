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    Політика

    Соратниця Тимошенко закликала «покінчити з Порошенком»

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    Анжеліка Лабунська - Соратниця Тимошенко закликала «покінчити з Порошенком»
    Анжеліка Лабунська

    Лабунська сьогодні зустрічається з Юлією Тимошенко і буде доповідати, що зі зрадниками «покінчила»

    Голова Житомирської облорганізації ВО «Батьківщина» Анжеліка Лабунська закликала «покінчити» з президентом Петром Порошенком і його командою.

    Про це Лабунська написала на своїй сторінці в Facebook.

    «Вчора всі бачили де була і чим займалася Анжеліка Вікторівна! Зрадників закінчувала і нову команду в Житомирі представляла і додому в Київ о 00.40 повернулася, а кіньми мій кум займається, як і стайнею, але там живе моя душа і я цього не соромлюся! Скаженієте тролі і зрадники, собака гавкає, караван йде і я вас не боюся!», - написала Лабунська.

    Вона розповіла, що сьогодні зустрічається з Юлією Тимошенко і буде доповідати, що зі зрадниками «покінчила»

    «Ми з ЮВТ як-небудь самі розберемося, все дуже просто, коли говориш правду і віриш один одному !!! Якраз о 14 годині зустрічаюся з ЮВТ і Кожем'якіним буду доповідати, що зрадників скінчила, Новий курс з новими обличчями працює !!! І ще купа всяких справ, про деякі з них будете дізнаватися з ФБ! Мені давно так не було легко, ще б з Порошенко і його команду швидше кінчити, винних покарати і це вже невідворотно, всьому свій час !!!», - зазначила Лабунська.

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    Нагадаємо, вчора в Житомирській міській раді розпустили фракцію ВО «Батьківщина» у складі восьми чоловік. Таке рішення біло прийнято під час спільного засідання членів політичного бюро Житомирської обласної та міської партійних організацій ВО «Батьківщина».

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