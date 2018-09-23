Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста



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Фото: Думская Двір, біля якого стріляли в активіста

Перед стріляниною у активіста була зустріч з невідомим чоловіком

Напад в Одесі на лідера міського осередку партії «Сила людей» Олега Михайлика було скоєно з бойової зброї, до нападу може бути причетний мер Одеси Геннадій Труханов.

Про це у коментарі «Українській правді» заявив глава одеського обласного осередку партії «Сила людей» Ігор Бичков.

Він повідомив, що стан Михайлика важкий.

«Куля пройшла крізь руку до грудної клітки... У нього значна крововтрата. На рентгені мають побачити, де саме куля, після чого його доправлять на операцію», - зазначив він.

За словами Бичкова, після того, як у Михайлика вистрілили, він зміг зайти у двір будинку, де і впав, а там його побачили сусіди і зателефонували його дружині і зупинили «швидку», яка проїжджала поруч.

Він зазначив, що поліція, яка перебувала на місці інциденту, де напали на Михайлика, знайшла гільзу.

«Про напад ми знаємо лише те, що на Олега було скоєно замах, є вогнепальне поранення, зброя - не «травмат», а бойова. ... Знаємо, що у нього була зустріч з невідомим чоловіком: о 20:45 він зателефонував дружині і сказав, що зустрічається з людиною і щоб вона не хвилювалася, а через 7 хвилин їй передзвонили сусіди і сказали, що він лежить (з пораненням - ред.) у дворі», - повідомив Бичков.

За його словами, винним у нападі може бути мер Одеси Труханов.

«Олег завжди говорив, що Труханов очолює злочинне угруповання, яке грабує наше місто, а глава ГУ Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін і обласний прокурор Олег Жученко прикривають одеську владу у їх незаконній діяльності», - заявив Бичков.

Він нагадав, що 22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

«Активісти хотіли зламати це будівництво (паркан - ред.), а поліція захищала цю незаконне будівництво від активістів», - додав Бичков.

Натомість колега постраждалого Олександр Солонтай уточнив, що напад на Михайлика було здійснено біля його будинку на вул. Осипова, що розташований у центрі Одеси, неподалік від ГУ поліції.

Він додав, що спроби фізичного впливу на активіста «Сили людей» здійснювали у минулому та позаминулому роках, а одного разу його дуже сильно побили.

Також, на його думку, черговий напад на Михайлика пов'язаний з його діяльністю.

«Він одночасно і політик, і правозахисник. Усі рухи, в яких він бере участь, регулярно влаштовують мітинги проти мера Одеси (Геннадій Труханов - ред.), розкривають корупційні схеми, влаштовували проти мера великі акції під мерією, брали участь у захисті історичної та архітектурної спадщини Одеси... Через це на них (активістів - ред.) весь час чинять тиск», - зазначив Солонтай.

Раніше стало відомо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей».