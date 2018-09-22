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    В Одесі підстрелили громадського активіста

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    Активіст&nbsp;Олег Михайлик - В Одесі підстрелили громадського активіста
    Активіст Олег Михайлик

    Стан Олега Михайлика критичний

    В Одесі обстріляли громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей» Олега Михайлика.

    Про це ввечері 22 вересня повідомив його колега Олександр Солонтай.

    «Стріляли в лідера «Сили Людей» Одеси Олега Михайлика. Стан критичний, лікарі працюють, сподіваємося є шанси на порятунок», - заявив він.

    Солонтай додав, що раніше на Михайлика вже вчиняли напади. 

    За повідомленням одеського видання «Думская» з посиланням на дружину Михайлика, напад ввечері у суботу здійснили невідомі.

    «Михайлик перебуває у лікарні, йому роблять операцію», -пише видання.

    Згодом ЗМІ з посиланням на радника глави головного управління Нацполіції в Одеській області Руслана Форостяка повідомило, що потерпілий сам звернувся за допомогою до співробітників поліції, що проїжджали повз нього. 

    «У нього поранення плеча та грудної клітини, наразі він перебуває у медустанові. Обставини того, що сталося поки не з'ясовані, кваліфікація уточнюється», - заявив Форостяк. 

    На своїй сторінці у Facebook Форостяк зазначив, що Михайлик «зазнав тілесних ушкоджень за невстановлених обставин внаслідок нападу». 

    До слова, вчора в Одесі затримали бандитів, які зухвало пограбували інкасаторів.

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