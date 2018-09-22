В Одесі активісти намагаються завадити будівництву пляжу Ланжерон



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Фото: Думская Між громадськими активістами і поліцією в Одесі сталися сутички

Між громадськими активістами і поліцією відбулися сутички

Активісти в Одесі ламали будівництво на пляжі Ланжерон, де ведеться будівництво «реабілітаційно-оздоровчого центру дельфінотерапії». Про це повідомляє місцеве видання Думская.

«Активісти ряду патріотичних організацій знову, як і тиждень тому, прийшли на Ланжерон, щоб зупинити незаконне, на їхню думку, будівництво реабілітаційно-оздоровчого центру дельфінотерапії», - йдеться в повідомленні. Зазначається, що серед учасників акції - члени «Національного корпусу», «Свободи», «Сокола», «Вуличного фронту» та інших, переважно націоналістичних угруповань і об'єднань.

За повідомленням видання, активісти зламали паркан будівництва і пройшли на територію. У ситуацію втрутилася поліція. У хід пішли газові балончики і петарди. Активісти принесли виламані секції паркану до входу в дельфінарій, після чого розійшлися. Саме будівництво не постраждало.

Як раніше повідомляло ЗМІ, громадські захисники узбережжя приходили з аналогічною метою кілька разів. На зазначеній території власники одеського дельфінарію збираються побудувати новий готель, передає «Укрінформ».

За словами активістів, новий будинок будується з безліччю порушень, в тому числі Водного кодексу України, який прямо забороняє розміщувати капітальні об'єкти ближче, ніж за 100 метрів від урізу води.

У свою чергу представник дельфінарію Фазіль Аскеров стверджував, що в законі є винятки, що стосуються історичної забудови, логічним продовженням якої, на його думку, і є новий готель.

Активісти висунули ультиматум: повністю зупинити роботи, поки всі контролюючі органи не закінчать перевірки, ініційовані з їх (активістів) заяв. В іншому випадку вони пообіцяли від конструктивного діалогу перейти до практичних дій.