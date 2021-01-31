Сотні тисяч українських соцвиплат пішли терористу «ДНР». Стали відомі деталі гучної справи

Починаючи з весни 2014 року, частина територій Донецької та Луганської областей контролюються проросійськими найманцями і бойовиками

Обвинувачена у незаконній передачі виплат підписала угоду про визнання винуватості

Артемівський міськрайонний суд Донецької області визнав винною мешканку «ДНР» у причетності до створення терористичної організації і призначив покарання – позбавлення волі на п’ять років, яке замінив на три роки іспитового терміну.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 22 січня.

За матеріалами справи обвинувачена вступила у змову із провідним економістом територіального відділення «Ощадбанку» у Бахмуті з метою сприяти мешканцям тимчасово окупованих територій Донецької області, в тому числі учасникам терористичної організації «ДНР» незаконно отримати соціальні виплати.

Відповідно до розробленого плану, жінка здійснювала пошук осіб, які через приналежність до складу терористичної організації «ДНР» або за станом здоров`я не можуть самостійно перетинати лінію розмежування для отримання соціальних виплат, знімала грошові кошти у банківських установах та перевозила їх через лінію розмежування.

Зі свого боку співробітник «Ощадбанку» моніторив внутрішні банківські бази даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав обвинуваченій вказані відомості, забезпечував надання банківських послуг у порушення вимог Постанови Кабміну № 637 від 5.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».

У середині січня 2020 року обвинувачена планувала в Україні зняти кошти для колишнього водія-гранатометника взводу забезпечення реактивного артилерійського дивізіону третьої окремої мотострілкової бригади «Беркут» (в/ч 08803), який нині «трудиться» у Микитівському ра відділу головного управління МВС «ДНР» у Горловці. Скориставшись допомогою фінансиста, жінка зняла в банкоматах «Ощадбанку» 358 тис. грн для терориста «ДНР». Частину отриманої суми між собою поділили учасники схеми, а решту готівки обвинувачена перемістила через лінію розмежування на непідконтрольну українській владі територію і передала терористу.

Під час досудового розслідування обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості. Крім цього, у суді вона пояснила, що підштовхнули її до такого способу заробляння грошей низький рівень соціального забезпечення на окупованій території Донецької області та наявні труднощі у пошуку роботи.

Також обвинувачена у ході досудового розслідування надала свідчення про схеми та алгоритм сприяння мешканцям тимчасово окупованих території, в тому числі учасникам терористичної організації «ДНР», у незаконному отриманні пенсійних виплат; надала викривальні свідчення щодо інших осіб, причетних до вчинення цих злочинів.

Суд погодився призначити жінці умовний термін покарання та звільнив її з-під варти в залі судового засідання.

Крім цього, суд вирішив долю вилучених грошей в обвинуваченої під час обшуків: 276,5 тис. грн, $10 тис. і 555,8 тис. російських рублів – конфісковано в дохід держави.