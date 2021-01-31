За добу на Донбасі поранені двоє військових

На обстріли збройних формувань Російської Федерації наші захисники відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби, 30 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу двоє наших військовослужбовців отримали поранення. Захисників оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога.

На цьому ж напрямку, у передмісті Авдіївки, противник кілька разів відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Золоте-4, окупанти застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 31 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 535 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 449 осіб.

Як повідомлялося раніше, 30 січня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поране. Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається медична допомога лікарів.

Також стало відомо, що поранений на Луганщині військовослужбовець Збройних сил України Роман Дзюбенко помер у лікарняному закладі 30 січня. Він став третім українським військовим, що загинув цього року на Донбасі.

Як повідомили журналістам побратими пораненого, куля снайпера пройшла крізь захисну каску.