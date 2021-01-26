«Переганяла» пенсійні виплати терористам «ДНР». Суд визначив покарання мешканці Єнакієвого

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Обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості і уникла тюрми

Артемівський міськрайонний суд Донецької області визнав винною мешканку окупованого Єнакієве Донецької області за трьома статтями Кримінального кодексу (ч.1 ст. 258 -3 КК України, ч. 2 ст. 332-1 КК України, ч.4 ст.358 КК України) і призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, яке замінив на рік іспитового терміну.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 19 січня.

За даними досудового розслідування, в середині 2019 року обвинувачена разом з двома іншими особами вступили у змову щодо сприяння мешканцям тимчасово окупованих території, в тому числі учасникам терористичної організації «ДНР» у незаконному отриманні пенсійних виплат. Також до організованої групи був долучений провідний економіст територіального відділення «Ощадбанку» у Бахмуті.

У січні-березні 2020 року через працівника банку злочинці намагалися вивести 100,6 тис. грн за документами учасника політичного блоку терористичної організації «ДНР» - заступника голови «державної адміністрації «ДНР» у Жданівці Донецької області. Однак реалізувати цей план не вдалося, оскільки їх викрили співробітники СБУ.

Крім цього, у кінці 2019 року ці ж особи організували зняття коштів для кулеметника третього мотострілкового відділення 1 армійського корпусу «ДНР». Зокрема, обвинувачена надала у банк незаконно оформлене нотаріальне доручення від імені бойовика. Цього було достатньо, щоб зняти 63 тис. грн і вивезти їх на тимчасово окуповану територію.

Загалом, злочинне угрупування вивело з банківських рахунків кілька десятків тисяч гривень.

Обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості, щиро розкаялася, надала викривальні свідчення щодо інших осіб ,причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

У рамках угоди прокурор і обвинувачена та її захисники узгодили покарання - позбавлення волі на п’ять років без конфіскації майна, яке замінено на один рік іспитового терміну.

Суд переконався, що укладення угоди про визнання винуватості є добровільним і затвердив її.