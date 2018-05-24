Спецпідрозділ російських найманців «Вагнер» змінив назву

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Бойовик « ПВК « Вагнер »

За даними розвідки, сталася зміна організаційно-штатної структури й чисельного складу ПВК «Вагнер»

Останнім часом сталася зміна організаційно-штатної структури й чисельного складу спецпідрозділу російських спецслужб під назвою «ПВК «Вагнер» (приватна військова компанія - ред.), яке зараз називається як «Ліга».

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат України Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

«За інформацією ІО, сталася зміна організаційно-штатної структури й чисельного складу ПВК «Вагнер» (нова назва – «Ліга»). На даний момент, це незаконне озброєне формування (НОФ) складається з основного бойового підрозділу «Ліга Ветерани», яке створене на базі полкової тактичної групи (ПТГ) «Вагнер», підрозділи «Ліга МТБ» (колишня адміністрація польового табору), «Ліга СБ» (колишня група «Слідопит») і тилового забезпечення», - говориться у повідомленні.

Главою правління нової організації «Ліга» став Трошев Андрій Миколайович, який до цього був на посаді виконавчого директора ПВК «Вагнер» і керівника групи «Слідопит» (служба безпеки ПВК «Вагнер», особовий номер М-2315).

Командир підрозділу «Ліга Ветерани» - Уткін Дмитро Валерійович (позивний Вагнер, особовий номер М-0209).

Пункт постійної дислокації - полігон Молькіно (Краснодарський край, РФ).

Крім того, всі співробітники «ПВК» отримали посади «фахівців», які розділені на 4 категорії: фахівець 1-ї категорії - командир батальйону; фахівець 2-ї категорії - заступник командира батальйону; фахівець 3-ї категорії - командир роти, заступник командира роти, командир взводу, заступник командира взводу, командир відділення; фахівець 4-ї категорії - рядовий.