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    Спецпредставник ОБСЄ: на Донбасі можуть оголосити «новорічне» перемир'я

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    Сайдік:&nbsp;&laquo;Дуже сподіваюся, що у нас буде дійсно серйозне перемир'я у зв'язку з новорічними та різдвяними святами&raquo; - Спецпредставник ОБСЄ: на Донбасі можуть оголосити «новорічне» перемир'я
    Сайдік: «Дуже сподіваюся, що у нас буде дійсно серйозне перемир'я у зв'язку з новорічними та різдвяними святами»
    Фото: Радіо Свобода

    На переговорах в Мінську учасники робочої групи продовжили розгляд заходів з підготовки до перемир'я у зв'язку з новорічними та різдвяними святами

    Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік заявив, що незважаючи на зусилля ТКГ, напруженість в зоні конфлікту на сході України не зменшується.

    Відповідну заяву він зробив за підсумками чергового засідання ТКГ у Мінську, повідомляє БЕЛТА.

    «Незважаючи на зусилля ТКГ, напруженість в зоні конфлікту і навколо неї, на жаль, не зменшується» - сказав  Сайдік і закликав зробити все необхідне, щоб не допустити ескалації напруженості.

    Він також висловив надію на перемир'я під час зимових свят.

    «Дуже сподіваюся, що у нас буде дійсно серйозне перемир'я у зв'язку з новорічними та різдвяними святами», - сказав Сайдік.

    Зазначається, що на переговорах в Мінську учасники робочої групи з безпеки продовжили розгляд додаткових заходів із забезпечення режиму припинення вогню та підготовки до перемир'я у зв'язку з новорічними та різдвяними святами.

    Економічна підгрупа обговорювала теми водопостачання та виплати пенсій. Гуманітарна робоча група продовжила розглядати питання, пов'язані з обміном ув’язнених осіб.

    Також обговорювалася підготовка до передбаченої передачі затриманих, не пов'язаних з конфліктом на Донбасі, на підконтрольну українському уряду територію.

    Політична робоча група продовжила обмін думками за традиційним порядком денним - обговорювалася імплементація формули Штайнмайєра, амністія та модальності місцевих виборів в ОРДЛО, передбачені Мінськими угодами. 

    Також зазначимо, що РФ вчергове відмовилась провести обмін полонених українців на російських в’язнів .

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