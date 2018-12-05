Спецпредставник ОБСЄ: на Донбасі можуть оголосити «новорічне» перемир'я
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На переговорах в Мінську учасники робочої групи продовжили розгляд заходів з підготовки до перемир'я у зв'язку з новорічними та різдвяними святами
Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік заявив, що незважаючи на зусилля ТКГ, напруженість в зоні конфлікту на сході України не зменшується.
Відповідну заяву він зробив за підсумками чергового засідання ТКГ у Мінську, повідомляє БЕЛТА.
«Незважаючи на зусилля ТКГ, напруженість в зоні конфлікту і навколо неї, на жаль, не зменшується» - сказав Сайдік і закликав зробити все необхідне, щоб не допустити ескалації напруженості.
Він також висловив надію на перемир'я під час зимових свят.
«Дуже сподіваюся, що у нас буде дійсно серйозне перемир'я у зв'язку з новорічними та різдвяними святами», - сказав Сайдік.
Зазначається, що на переговорах в Мінську учасники робочої групи з безпеки продовжили розгляд додаткових заходів із забезпечення режиму припинення вогню та підготовки до перемир'я у зв'язку з новорічними та різдвяними святами.
Економічна підгрупа обговорювала теми водопостачання та виплати пенсій. Гуманітарна робоча група продовжила розглядати питання, пов'язані з обміном ув’язнених осіб.
Також обговорювалася підготовка до передбаченої передачі затриманих, не пов'язаних з конфліктом на Донбасі, на підконтрольну українському уряду територію.
Політична робоча група продовжила обмін думками за традиційним порядком денним - обговорювалася імплементація формули Штайнмайєра, амністія та модальності місцевих виборів в ОРДЛО, передбачені Мінськими угодами.
Також зазначимо, що РФ вчергове відмовилась провести обмін полонених українців на російських в’язнів .