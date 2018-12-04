Бойовики віддадуть Україні 60 в'язнів з ОРДЛО



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Сьогодні близько 1000 засуджених прагнуть сидіти в українських тюрмах, аніж у окупантів

Переміщення засуджених з окупованих територій має відбутися найближчими днями

На гуманітарній групі у Мінську узгодили дату і місце переміщення засуджених, не пов‘язаних з конфліктом на Донбасі.

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко в Facebook.

«Ці люди здійснили злочин, але вони теж громадяни України, і мають право відбувати покарання на території, контрольованій українською владою. Омбудсмен Людмила Денісова і її офіс будуть напряму залучені до цього переміщення засуджених», - повідомила Геращенко.

Вона нагадала, що на сьогодні близько 1000 засуджених прагнуть сидіти в українських тюрмах.

«Наразі домовлено про переміщення більш, ніж 60 з них. Переміщення має відбутися найближчими днями», - йдеться у повідомленні.

Також зазначимо, що РФ вчергове відмовилась провести обмін полонених українців на російських в’язнів .