  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Бойовики віддадуть Україні 60 в'язнів з ОРДЛО

    • Розсилка
    Сьогодні близько 1000 засуджених прагнуть сидіти в українських тюрмах, аніж у окупантів&nbsp; - Бойовики віддадуть Україні 60 в'язнів з ОРДЛО
    Сьогодні близько 1000 засуджених прагнуть сидіти в українських тюрмах, аніж у окупантів 

    Переміщення засуджених з окупованих територій має відбутися найближчими днями

    На гуманітарній групі у Мінську узгодили дату і місце переміщення засуджених, не пов‘язаних з конфліктом на Донбасі.

    Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко в Facebook.

    «Ці люди здійснили злочин, але вони теж громадяни України, і мають право відбувати покарання на території, контрольованій українською владою. Омбудсмен Людмила Денісова і її офіс будуть напряму залучені до цього переміщення засуджених», - повідомила Геращенко.

    Вона нагадала, що на сьогодні близько 1000 засуджених прагнуть сидіти в українських тюрмах.

    «Наразі домовлено про переміщення більш, ніж 60 з них. Переміщення має відбутися найближчими днями», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначимо, що РФ вчергове відмовилась провести обмін полонених українців на російських в’язнів .

    Читайте також
    Ірина Геращенко ОРДЛО українці обмін полоненими в'язниця Людмила Денісова злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ