Спецпредставник США із питань КНДР відвідає Сеул і Токіо

Джозеф Юн візьме участь в колоквіуму щодо розбудови стабільного миру в регіоні

Офіційний сайт Державного департаменту США повідомляє про те, що спецпредставник по КНДР і заступник помічника державного секретаря по Японії і Південній Кореї Джозеф Юн відвідає Токіо і Сеул під час турне в східній Азії 1-6 лютого 2018 року. В Токіо Джозеф Юн візьме участь в міжнародному колоквіуму щодо розбудови стабільного миру, який



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спецпредставник по КНДР і заступник помічника державного секретаря по Японії і Південній Кореї Джозеф Юн

Джозеф Юн візьме участь в колоквіуму щодо розбудови стабільного миру в регіоні

Офіційний сайт Державного департаменту США повідомляє про те, що спецпредставник по КНДР і заступник помічника державного секретаря по Японії і Південній Кореї Джозеф Юн відвідає Токіо і Сеул під час турне в східній Азії 1-6 лютого 2018 року.

В Токіо Джозеф Юн візьме участь в міжнародному колоквіуму щодо розбудови стабільного миру, який організовує Інститут миру Тода, Норвезький інститут міжнародних відносин і Національний центр миру і дослідження конфліктів університету Отаго.

Окрім того під час відвідин Японії і Токіо спецпредставник США по КНДР зустрінеться із представниками органів влади для обговорення і координації політики щодо Пхеньяну, а також інших двосторонніх питань.

Як повідомлялося, Японія відновить обмін військовими з Китаєм.

З іншого боку Японія готує евакуацію людей у разі атаки Північної Кореї.