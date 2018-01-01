  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Спецпредставник США із питань КНДР відвідає Сеул і Токіо

    Джозеф Юн візьме участь в колоквіуму щодо розбудови стабільного миру в регіоні
    Офіційний сайт Державного департаменту США повідомляє про те, що спецпредставник по КНДР і заступник помічника державного секретаря по Японії і Південній Кореї Джозеф Юн відвідає Токіо і Сеул під час турне в східній Азії 1-6 лютого 2018 року. В Токіо Джозеф Юн візьме участь в міжнародному колоквіуму щодо розбудови стабільного миру, який
    • Сьогодні, 12:24
    • Розсилка
    Спецпредставник по КНДР і заступник помічника державного секретаря по Японії і Південній Кореї Джозеф Юн
    Спецпредставник по КНДР і заступник помічника державного секретаря по Японії і Південній Кореї Джозеф Юн

    Джозеф Юн візьме участь в колоквіуму щодо розбудови стабільного миру в регіоні

    Офіційний сайт Державного департаменту США повідомляє про те, що спецпредставник по КНДР і заступник помічника державного секретаря по Японії і Південній Кореї Джозеф Юн відвідає Токіо і Сеул під час турне в східній Азії 1-6 лютого 2018 року.

    В Токіо Джозеф Юн візьме участь в міжнародному колоквіуму щодо розбудови стабільного миру, який організовує Інститут миру Тода, Норвезький інститут міжнародних відносин і Національний центр миру і дослідження конфліктів університету Отаго.

    Окрім того під час відвідин Японії і Токіо спецпредставник США по КНДР зустрінеться із представниками органів влади для обговорення і координації політики щодо Пхеньяну, а також інших двосторонніх питань. 

    Як повідомлялося, Японія відновить обмін військовими з Китаєм

    З іншого боку Японія готує евакуацію людей у разі атаки Північної Кореї.

    Читайте також
    США Японія Північна Корея
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ