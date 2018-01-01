Спецпредставник США із питань КНДР відвідає Сеул і Токіо
- Сьогодні, 12:24
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Джозеф Юн візьме участь в колоквіуму щодо розбудови стабільного миру в регіоні
Офіційний сайт Державного департаменту США повідомляє про те, що спецпредставник по КНДР і заступник помічника державного секретаря по Японії і Південній Кореї Джозеф Юн відвідає Токіо і Сеул під час турне в східній Азії 1-6 лютого 2018 року.
В Токіо Джозеф Юн візьме участь в міжнародному колоквіуму щодо розбудови стабільного миру, який організовує Інститут миру Тода, Норвезький інститут міжнародних відносин і Національний центр миру і дослідження конфліктів університету Отаго.
Окрім того під час відвідин Японії і Токіо спецпредставник США по КНДР зустрінеться із представниками органів влади для обговорення і координації політики щодо Пхеньяну, а також інших двосторонніх питань.
Як повідомлялося, Японія відновить обмін військовими з Китаєм.
З іншого боку Японія готує евакуацію людей у разі атаки Північної Кореї.