Японія готує евакуацію людей у разі атаки Північної Кореї

На острів Цусіма була направлена делегація урядовців, які оглянули його з точки зору прийому біженців

Японський уряд приступив до розробки плану евакуації своїх і американських громадян із Південної Кореї по морю на острів Цусіма в разі «непередбаченої ситуації» на Корейському півострові. Про це з посиланням на численні урядові джерела повідомила газета «Іоміурі». План



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На острів Цусіма була направлена делегація урядовців, які оглянули його з точки зору прийому біженців

Японський уряд приступив до розробки плану евакуації своїх і американських громадян із Південної Кореї по морю на острів Цусіма в разі «непередбаченої ситуації» на Корейському півострові. Про це з посиланням на численні урядові джерела повідомила газета «Іоміурі».

План розробляється на випадок, якщо аеропорт у Сеулі буде заблокований або не зможе функціонувати в умовах надзвичайної ситуації, під якою розуміється нанесення удару з боку КНДР. У цьому випадку громадяни Японії та США, які перебувають на території Південної Кореї, можуть бути евакуйовані в порт Пусан, а звідти на кораблях сил самооборони доставлені до японського острова Цусіма. Надалі вони будуть перекинуті на острів Кюсю.

Уряд Південної Кореї, де пам'ять про події Другої світової війни ще свіжа, забороняє японським військовим кораблям входити у свої порти. Для цього розглядається варіант швартування японського військового корабля поруч з судном США, які як загальні союзники Японії і Південної Кореї могли б стати своєрідним посередником при евакуації.

Як стверджує видання, план вступив в стадію конкретної розробки: на Цусіму вже була направлена делегація урядовців, які оглянули можливості острова з прийому біженців. Зокрема, були оглянуті готелі, а також оцінені запаси води і продовольства.