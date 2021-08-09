Спецслужби допомогли Чаусу втекти з України п'ять років тому – НАБУ

У ході слідства дедалі спливають цікаві деталі у справі судді Чауса

Національне антикорупційне бюро вважає, що екссуддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус покинув територію України у 2016 році завдяки сприянню українських спецслужбовців. Також на сьогодні за даними фактами відкрили справу, по ній тривають слідчі дії. Про це сьогодні заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник під час пресконференції.

«Нами встановлено, що у тому числі завдяки втручанню спецслужб, ця особа покинула територію. Місцеперебування було встановлено і дуже довго тривала процедура надання політичного притулку (у Молдові – ред.). Ця процедура закінчилась прогнозовано, на мою думку, – відмовою», – повідомив директор НАБУ.

Він пояснив, що таким чином компетентні органи Молдови, які вирішили це питання, встановили що «немає політичної складової цій справі».

«Банальний хабар. І тут після того, як набрало чинності рішення про відмову надання політичного притулку, людина зникає. І тут ця ситуація... Цей момент зникнення цю справу перевертає зі звичайної банальної справи на справу, яка обговорюється у всіх ЗМІ. Звичайно, це не є правильно. Завдяки недолугим діям посадовців ми маємо таку надану можливість стороні захисту апелювати, що це якась політична складова», – додав Ситник.

Також директор НАБУ підмітив, що вже відкрили справу щодо причетності спецслужб до зникнення Чауса: «Що стосується справи, яка була зареєстрована щодо можливої причетності службових осіб українських спецслужб до зникнення Чауса – на сьогодні є провадження Антикорупційного бюро і по цій справі тривають слідчі дії».

Водночас Ситник відмовився від коментарів щодо того, що відбувається у цій справі й послався на таємницю досудового розслідування.

За його словами, станом на сьогодні, Чаус був затриманий як підозрюваний і йому було вручене клопотання про обрання запобіжного заходу: «Просили арешт, але суд обрав домашній цілодобовий арешт. Хоча просили утримання під вартою. Наскільки я знаю, прокуратура апелює на це рішення, навіть сторона захисту збиралась апелювати».

«У п'ятницю (6 серпня – ред.), враховуючи що справа вже стара, їй п’ять років і виходячи з того, що не вистачало процесуальних дій із самим Чаусом, який нарешті з'явився, прокурором було вирішено про закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів справи стороні захисту. До цього часу ми маємо банальний хабар», – вказав очільник НАБУ.

Він вказав, що тоді останні тижні у Чауса діяв суддівський імунітет, який було скасовано у результаті законодавства, яке врегульовувало судову реформу.

Раніше НАБУ показало відео слідчих дій щодо справи Чауса.

Нагадаємо, минулого тижня суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт у справі про отримання хабара.

Як відомо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках. Правоохоронці намагалися його затримати, але суддя втік у Молдову.