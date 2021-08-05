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    Думки вголос

    У справі Чауса ще буде багато гучних скандалів

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
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    Екссуддя Дніпровського районного суду Микола Чаус перебуватиме під домашнім арештом - У справі Чауса ще буде багато гучних скандалів
    Екссуддя Дніпровського районного суду Микола Чаус перебуватиме під домашнім арештом

    Залишається сподіватися, що СБУ забезпечить НАБУ повний контроль над Чаусом

    Мовою оригіналу

    Высший антикоррупционный суд принял решение:

    Решением судьи Владимира Воронько беглый коррупционер Николай Чаус помещается под круглосуточный домашний арест.

    Необъяснимая совершенно мягкость решения суда – ведь в марте 2017-го года Чаус уже был под круглосуточным домашним арестом на квартире, но осуществил из нее успешный побег!

    Четыре года скрывался от следствия! По гораздо менее очевидным преступлениям в Украине применяется содержание под стражей в СИЗО!

    И тем не менее, опасный беглый преступник снова доставлен на квартиру. Судья ВАКС Воронько проявил необъяснимое снисхождение к беглому Чаусу, и возникает впечатление, что Воронько хорошо «попросили» принять именно такое решение.

    Видимо, с Чаусом все-таки выстраиваются определенные договоренности, чтобы держать его под постоянным контролем СБУ, и не допустить разглашения Чаусом информации об обстоятельствах его похищения и пребывания в неизвестном месте последние четыре месяца.

    Важный вопрос: суд не определил кто именно будет охранять Чауса – НАБУ или СБУ. Очевидно, это вопрос будет решаться на уровне руководства двух правоохранительных органов. По данным наших источников, охрана Чауса может осуществляться совместно двумя структурами. В этом случае имеет значение именно ближний круг охраны, который непосредственно контролирует обстановку в квартире. Чтобы контролировать кто и как общается с беглецом, и чтобы не допустить новый побег, который, судя по прошлому, весьма вероятен.

    Остается надеяться, что СБУ прекратит незаконные действия и обеспечит НАБУ полный контроль над Чаусом.

    Очевидно, в этом деле будет еще множество громких скандалов.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: СБУ суд НАБУ Микола Чаус
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    У справі Чауса ще буде багато гучних скандалів