У справі Чауса ще буде багато гучних скандалів
Залишається сподіватися, що СБУ забезпечить НАБУ повний контроль над Чаусом
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Высший антикоррупционный суд принял решение:
Решением судьи Владимира Воронько беглый коррупционер Николай Чаус помещается под круглосуточный домашний арест.
Необъяснимая совершенно мягкость решения суда – ведь в марте 2017-го года Чаус уже был под круглосуточным домашним арестом на квартире, но осуществил из нее успешный побег!
Четыре года скрывался от следствия! По гораздо менее очевидным преступлениям в Украине применяется содержание под стражей в СИЗО!
И тем не менее, опасный беглый преступник снова доставлен на квартиру. Судья ВАКС Воронько проявил необъяснимое снисхождение к беглому Чаусу, и возникает впечатление, что Воронько хорошо «попросили» принять именно такое решение.
Видимо, с Чаусом все-таки выстраиваются определенные договоренности, чтобы держать его под постоянным контролем СБУ, и не допустить разглашения Чаусом информации об обстоятельствах его похищения и пребывания в неизвестном месте последние четыре месяца.
Важный вопрос: суд не определил кто именно будет охранять Чауса – НАБУ или СБУ. Очевидно, это вопрос будет решаться на уровне руководства двух правоохранительных органов. По данным наших источников, охрана Чауса может осуществляться совместно двумя структурами. В этом случае имеет значение именно ближний круг охраны, который непосредственно контролирует обстановку в квартире. Чтобы контролировать кто и как общается с беглецом, и чтобы не допустить новый побег, который, судя по прошлому, весьма вероятен.
Остается надеяться, что СБУ прекратит незаконные действия и обеспечит НАБУ полный контроль над Чаусом.
Очевидно, в этом деле будет еще множество громких скандалов.
Джерело: блог Юрія Бутусова