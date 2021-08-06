Справа Чауса: НАБУ показало відео слідчих дій

Банка з грошима, знайдена у судді Миколи Чауса детективами НАБУ у 2016 році

Банка з грошима, знайдена у судді Миколи Чауса детективами НАБУ у 2016 році

У НАБУ кажуть, що слідство зібрало достатньо доказів для складання обвинувального акту відносно Чауса

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування щодо екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. Колишнього суддю підозрюють в отриманні хабара у розмірі $150 тисяч. Про це йдеться у заяві НАБУ.

«6 серпня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акту до суду. Підозрюваного викликали для допиту в НАБУ. Водночас від дачі показань він відмовився», – розповіли в бюро.

У НАБУ наголосили, що слідство зібрало достатньо доказів для складання обвинувального акту відносно Чауса. Крім того, бюро опублікувало відео зі слідчими діями, які проводили українські правоохоронці в рамках справи.

На відео, зокрема, зафіксовано фрагменти, на яких Чаус домовляється про отримання хабара та на яких правоохоронці вилучають заховані суддею гроші.

Нагадаємо, днями суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт у справі про отримання хабара.

Як відомо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках. Правоохоронці намагалися його затримати, але суддя втік у Молдову.