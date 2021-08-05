Справа Чауса: в Україні за ґрати відправляють тільки бойових генералів
Чаус залишиться під контролем СБУ і тепер уже нічого не розповість про обставини свого викрадення
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По Чаусу. Запоздавшее
Решение самого прогрессивного и реформированного суда совершенно не удивило.
У нас ведь только боевых генералов отправляют за решетку, выставляя непомерный залог в полмиллиарда гривен. А судью-взяточника, который четыре года скрывался от следствия, можно и под честное слово отпустить. Чего уж там!
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Была ли это договоренность СБУ и НАБУ?
Не знаю!
Знаю только, что он останется под контролем СБУ и теперь уже ничего не расскажет об обстоятельствах своего похищения. А у НАБУ появится возможность довести до конца «висяк» 2016 года.
Всем хорошо, кроме украинского налогоплательщика, который оплачивает весь этот банкет снисходительности, гуманизма и толерантности.
Кто именно будет охранять Чауса – НАБУ или СБУ?
Вот тут как раз все очень просто: соблюдение домашнего ареста осуществляет национальная полиция, а именно участковый дежурный.
На него теперь вся надежда
Джерело: блог Олени Яхно