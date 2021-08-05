  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олена Яхно
рус
    Думки вголос

    Справа Чауса: в Україні за ґрати відправляють тільки бойових генералів

    • Олена Яхно

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чаус буде під цілодобовим домашнім арештом - Справа Чауса: в Україні за ґрати відправляють тільки бойових генералів
    Чаус буде під цілодобовим домашнім арештом

    Чаус залишиться під контролем СБУ і тепер уже нічого не розповість про обставини свого викрадення

    Мовою оригіналу

    По Чаусу. Запоздавшее

    Решение самого прогрессивного и реформированного суда совершенно не удивило.

    У нас ведь только боевых генералов отправляют за решетку, выставляя непомерный залог в полмиллиарда гривен. А судью-взяточника, который четыре года скрывался от следствия, можно и под честное слово отпустить. Чего уж там!

    *****

    Была ли это договоренность СБУ и НАБУ?

    Не знаю!

    Знаю только, что он останется под контролем СБУ и теперь уже ничего не расскажет об обстоятельствах своего похищения. А у НАБУ появится возможность довести до конца «висяк» 2016 года.

    Всем хорошо, кроме украинского налогоплательщика, который оплачивает весь этот банкет снисходительности, гуманизма и толерантности.

    Кто именно будет охранять Чауса – НАБУ или СБУ?

    Вот тут как раз все очень просто: соблюдение домашнего ареста осуществляет национальная полиция, а именно участковый дежурный.

    На него теперь вся надежда

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: СБУ НАБУ викрадення Микола Чаус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Антін Мухарський
    Антін Мухарський

    Український митець, письменник, шоумен

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Справа Чауса: в Україні за ґрати відправляють тільки бойових генералів