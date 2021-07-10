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    Чи спаде спека: прогноз погоди на 10 липня

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    Сьогодні опадів чекати не треба - Чи спаде спека: прогноз погоди на 10 липня
    Сьогодні опадів чекати не треба

    Температурні показники сягнуть позначки +35°C

    В Україні встановилася спекотна погода. Стовпчики термометрів досягатимуть +32...35°C вдень та +14...21°C вночі.

    За даними Укргідрометцентру, у суботу дощів не буде.

    На заході країни буде ясно. Сухо. Вдень +27...32°C, вночі +14...19°C.

    У східній частині ясно. Сухо. Температура вдень +29...34°C, вночі +14...19°C.

    У центральних регіонах ясно. Сухо. Температура вдень +28...33°C, вночі +15...20°C.

    10 липня на півночі України буде ясно. Сухо. Вдень +29...34°C, вночі +16...21°C.

    На півдні та в Криму 10 липня ясно. Сухо. Удень +29...34°C, уночі до +21.

    У Києві 10 липня – хмарно з проясненнями. Вдень місцями дощ, гроза. Удень +31...33°C, вночі +19...21°C.

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    Теги: прогноз погоди спека
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    Чи спаде спека: прогноз погоди на 10 липня