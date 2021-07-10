Чи спаде спека: прогноз погоди на 10 липня
Температурні показники сягнуть позначки +35°C
В Україні встановилася спекотна погода. Стовпчики термометрів досягатимуть +32...35°C вдень та +14...21°C вночі.
За даними Укргідрометцентру, у суботу дощів не буде.
На заході країни буде ясно. Сухо. Вдень +27...32°C, вночі +14...19°C.
У східній частині ясно. Сухо. Температура вдень +29...34°C, вночі +14...19°C.
У центральних регіонах ясно. Сухо. Температура вдень +28...33°C, вночі +15...20°C.
10 липня на півночі України буде ясно. Сухо. Вдень +29...34°C, вночі +16...21°C.
На півдні та в Криму 10 липня ясно. Сухо. Удень +29...34°C, уночі до +21.
У Києві 10 липня – хмарно з проясненнями. Вдень місцями дощ, гроза. Удень +31...33°C, вночі +19...21°C.