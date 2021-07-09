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    До +35: якою буде погода в Україні 9 липня

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    Сухо і спекотно - До +35: якою буде погода в Україні 9 липня
    Сухо і спекотно

    Спека накриє всі області

    9-го липня у більшості областей України позначки термометрів підніматимуться до +29...+33 градусів тепла

    Найближчими днями буде спекотно, особливо в східній частині України, до +30...+35 градусів. Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.

    У п'ятницю дощів на території України не чекають.

    У Києві 9-го липня очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30 градусів.

    Спека триватиме й далі, синоптики прогнозують зростання температур на весь найближчий тиждень.

    Нагадаємо, через спеку дорожня служба Києва посилила полив вулиць міста. Нині задіяно 59 поливомийних машин. Також триває і миття проїжджих частин.
    Теги: спека повітря Наталка Діденко
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    До +35: якою буде погода в Україні 9 липня