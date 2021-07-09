До +35: якою буде погода в Україні 9 липня

9-го липня у більшості областей України позначки термометрів підніматимуться до +29...+33 градусів тепла

Найближчими днями буде спекотно, особливо в східній частині України, до +30...+35 градусів. Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.

У п'ятницю дощів на території України не чекають.