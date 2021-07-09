До +35: якою буде погода в Україні 9 липня
Сухо і спекотно
Спека накриє всі області
9-го липня у більшості областей України позначки термометрів підніматимуться до +29...+33 градусів тепла
Найближчими днями буде спекотно, особливо в східній частині України, до +30...+35 градусів. Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.
У п'ятницю дощів на території України не чекають.
У Києві 9-го липня очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30 градусів.
Спека триватиме й далі, синоптики прогнозують зростання температур на весь найближчий тиждень.
Нагадаємо, через спеку дорожня служба Києва посилила полив вулиць міста. Нині задіяно 59 поливомийних машин. Також триває і миття проїжджих частин.