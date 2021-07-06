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    Прогноз погоди з оголеним торсом. У Полтаві роздягнули ведучих (відео)

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    Мікрофони до чоловіків приклеїли за допомогою скотчу - Прогноз погоди з оголеним торсом. У Полтаві роздягнули ведучих (відео)
    Мікрофони до чоловіків приклеїли за допомогою скотчу
    Фото: Скріншот відео PTV Полтавське ТБ

    На каналі впевнені, що тепер їх прогнози погоди будуть дивитися не тільки в Полтаві, а й по всій Україні

    На Полтавському телебаченні прогноз погоди почали вести молодики з оголеним торсом. На телеканалі вирішили урівноважити права жінок і чоловіків і порушити традиції, коли прогноз погоди вели лише привабливі жінки.

    «Було б нечесно, якби погоду вели тільки дівчата, погодьтеся? Тому ми в пошуках ідеального кандидата на роль ведучого прогнозу погоди на PTV. Двоє хлопців вже спробували свої сили», – зазначили на телеканалі.

    На каналі впевнені, що тепер їх прогнози погоди будуть дивитися не тільки в Полтаві, а й по всій Україні.

    Мікрофони до чоловіків приклеїли за допомогою скотчу.

    «Ведучих впізнають на вулицях, перегляди в Youtube набирають десятки тисяч і вже навіть з’являються віддані фанати, які з нетерпінням чекають нові випуски», – заявили в компанії.

    Тим часом, Міністерство інформації Білорусі 5 липня анулювало дозволи на поширення на території республіки телепрограм UA та Квартал TV. Про це йдеться у повідомленні білоруського відомства.

    Зазначається, що підґрунтям для ухвалення рішення стало порушення чинного законодавства у частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ.

    «В ефірі українських телепрограм виявлена реклама, не заявлена при отриманні дозволу на мовлення», – пояснює мінінформ.

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    Теги: Полтава прогноз погоди телебачення чоловік YouTube
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    Прогноз погоди з оголеним торсом. У Полтаві роздягнули ведучих (відео)