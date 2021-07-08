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    Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)

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    Магістралі миють вночі та вранці - Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)
    Магістралі миють вночі та вранці
    Фото: Київавтодор

    На дорогах столиці працюють майже 60 поливомийних машин

    Через спеку дорожня служба Києва посилила полив вулиць міста. Нині задіяно 59 поливомийних машин. Також триває і миття проїжджих частин. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Робота проводиться цілодобово: магістральні вулиці поливаються вночі і рано вранці, інші дороги – упродовж доби.

    Завдяки інтенсивним поливі і миттю зменшується кількість випарів шкідливих речовин від розпеченого асфальту. Також змивається пил і бруд. А ще така робота запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах з інтенсивним трафіком.

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    Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)
    Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)
    Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)
    Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)
    Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)
    Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)
    Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)
    Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)
    Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)
    Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)
    Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)
    Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)
    Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)
    Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)
    Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)
    Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)
    Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)

    «Київавтодор» також нагадав, що діє заборона в’їзду великовагового транспорту до столиці за температури +28°С і вище.

    Як повідомлялося, найближчими днями і на наступному тижні очікується подальше підвищення температури повітря.

    У Києві 8 липня пануватиме суха сонячна погода. Найближчої ночі до +20 градусів, завтра вдень +28...+30 градусів.

    У червні в Києві встановлено декілька температурних рекордів.

    Кияни можуть охолодитися в парках і скверах міста. Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень монтують спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.

    А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

    Теги: Київ дороги спека Київавтодор
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    Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)