Спека посилюється: вулиці Києва знову миють і поливають (фото)

На дорогах столиці працюють майже 60 поливомийних машин

Через спеку дорожня служба Києва посилила полив вулиць міста. Нині задіяно 59 поливомийних машин. Також триває і миття проїжджих частин. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Робота проводиться цілодобово: магістральні вулиці поливаються вночі і рано вранці, інші дороги – упродовж доби.

Завдяки інтенсивним поливі і миттю зменшується кількість випарів шкідливих речовин від розпеченого асфальту. Також змивається пил і бруд. А ще така робота запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах з інтенсивним трафіком.

«Київавтодор» також нагадав, що діє заборона в’їзду великовагового транспорту до столиці за температури +28°С і вище.

Як повідомлялося, найближчими днями і на наступному тижні очікується подальше підвищення температури повітря.

У Києві 8 липня пануватиме суха сонячна погода. Найближчої ночі до +20 градусів, завтра вдень +28...+30 градусів.

У червні в Києві встановлено декілька температурних рекордів.

Кияни можуть охолодитися в парках і скверах міста. Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень монтують спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.

А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.