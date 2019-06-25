До п'ятниці у Києві збережеться надзвичайна пожежна небезпека



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Спека у столиці протримається до кінця тижня

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку у Києві цього тижня. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

За прогнозом Укргідрометцентру, 25-27 червня в Києві утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Як повідомлялося, 25 червня синоптична ситуація в Києві суттєво не зміниться. Покращення ситуації очікується в останні дні червня.

Внаслідок погодних умов, що спостерігалися в Києві останнім часом (суха спекотна погода без опадів, відсутність значного вітру, наявність в приземному шарі повітря затримуючих шарів, відсутність перемішування приземного повітря з верхніми шарами), відбувалося накопичення шкідливих домішок забруднюючих речовин в приземному шарі повітря.

Кількість діоксиду азоту у столичному повітрі перевищує норму щонайменше в 5 разів. Спеціалісти Укргідрометцентру повідомляють, що найбільша концентрація азоту спостерігається поблизу великих проспектів та бульварів. Одне з найбільш забруднених місць у столиці - це проспект Перемоги. Тут кількість небезпечних речовин у повітрі перевищує норму щонайменше в 5 разів. Адже до великої кількості автомобільних викидів додається ще й пекельна спека.