Спека і смог у Києві: названо речовини, рівень яких зашкалює у місті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Концентрація забруднюючих речовин у повітрі зростає у робочі дні тижня

Покращення ситуації очікується в останні дні червня

Внаслідок погодних умов, що спостерігалися в місті Києві останнім часом (суха спекотна погода без опадів, відсутність значного вітру, наявність в приземному шарі повітря затримуючих шарів, відсутність перемішування приземного повітря з верхніми шарами), відбувалося накопичення шкідливих домішок забруднюючих речовин в приземному шарі повітря. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Починаючи з 10 червня, спостерігалось поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту NO 2 та формальдегіду.

Найбільша концентрація забруднюючих речовин спостерігається наприкінці тижня (у п'ятницю), за вихідні дні концентрація дещо зменшується, а, починаючи з понеділка, знову поступово зростає, що свідчить про переважаючий вплив автотранспорту.

Протягом 24-25 червня синоптична ситуація в Києві суттєво не зміниться. Покращення ситуації очікується в останні дні червня.

Раніше повідомлялося, що рівень забруднення діоксидом азоту досяг 6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах Оболонського проспекту, Бессарабської площі, Деміївської площі.