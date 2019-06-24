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    Спека і смог у Києві: названо речовини, рівень яких зашкалює у місті

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    Концентрація забруднюючих речовин у повітрі зростає у робочі дні тижня - Спека і смог у Києві: названо речовини, рівень яких зашкалює у місті
    Концентрація забруднюючих речовин у повітрі зростає у робочі дні тижня

    Покращення ситуації очікується в останні дні червня

    Внаслідок погодних умов, що спостерігалися в місті Києві останнім часом (суха спекотна погода без опадів, відсутність значного вітру, наявність в приземному шарі повітря затримуючих шарів, відсутність перемішування приземного повітря з верхніми шарами), відбувалося накопичення шкідливих домішок забруднюючих речовин в приземному шарі повітря. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Починаючи з 10 червня, спостерігалось поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту NO2 та формальдегіду. 

    Найбільша концентрація забруднюючих речовин спостерігається наприкінці тижня (у п'ятницю), за вихідні дні концентрація дещо зменшується, а, починаючи з понеділка, знову поступово зростає, що свідчить про переважаючий вплив автотранспорту.

    Протягом 24-25 червня синоптична ситуація в Києві суттєво не зміниться. Покращення ситуації очікується в останні дні червня.

    Раніше повідомлялося, що рівень забруднення діоксидом азоту досяг 6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах Оболонського проспекту, Бессарабської площі, Деміївської площі.

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