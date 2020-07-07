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    Спека спаде і прийдуть грозові дощі: прогноз погоди на середу

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    8 липня в Україні очікуються грози&nbsp; - Спека спаде і прийдуть грозові дощі: прогноз погоди на середу
    8 липня в Україні очікуються грози 

    Грозові дощі, місцями шквали та град 8 липня більш ймовірні на Лівобережжі України

    Завтра, 8 липня, на Лівобережжі України ймовірні грозові дощі, місцями шквали та град. На заході України також очікуються періодичні дощі

    Про це синоптик Наталка Діденко повідомила у соцмережах.

    «8-го липня атмосферний фронт переміститься у східному напрямку і потягне за собою опади. Підштовхне наш фронт західний антициклон Xabi. Тому завтра грозові дощі, місцями шквали та град більш ймовірні на Лівобережжі України. І також періодичні дощі пройдуть в західних областях України», - зазначила синоптик.

    На Київщині, Житомирщині, Вінниччині, Одещині, Миколаєвщині, Херсонщині та Криму очікується суха погода.

    «Проте все ж головна новина завтрашнього дня - зниження температури повітря, послаблення спеки», - наголосила піні Діденко.

    Вдень у середу очікується +20…+26°C, на Заході +18…+24°C, на Півдні, Сході, на Дніпропетровщині +26…+30°C.

    У Луганській та Донецькій областях буде спекотніше, до +33°C.

    За словами синоптика, подальше послаблення спеки на Півдні та Сході України триватиме 9-10 липня.

    Вітер в Україні у середу північно-західний, помірний, при грозах поривчастий.

    «У Києві 8-го липня істотні опади - навряд, хіба вночі та вранці ще фронт затримається», - повідомила Наталка Діденко.

    У столиці завтра температура повітря прогріється до +22…+23°C.

     

    прогноз погоди спека повітря вітер Наталка Діденко
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