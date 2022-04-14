Спільниця Путіна Матвієнко шокована: «могутня» Росія не виробляє цвяхів

За словами російської депутатки, цвяхи в РФ імпортувалися з іншої країни

У Росії з кожним днем зростає дефіцит необхідних товарів. Днями Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко на камери зізналася, що в країні майже не залишилося цвяхів

За словами спільниці Володимира Путіна, цвяхи в Росію імпортувалися. Щоправда, країну, з якої завозили до РФ такі дрібниці, як цвяхи, Матвієнко назвала інакомовно.

«Для мене насправді було деяким відкриттям...Я намагаюся зараз доходити до усіляких дрібниць. У нас цвяхи імпортні. Я не буду називати країну, самі здогадайтеся з трьох разів», – сказала вона.

Вона також запропонувала залучити до виробництва цвяхів малий та середній бізнес.

«Ми навіть цвяхи самі не виробляємо в країні, яка випускає стільки металу. Ну дайте сировину малому та середньому бізнесу. Вони наклепають цих цвяхів – завалять усю Росію», − додала Матвієнко.

У соцмережах, де відеоролик з російської депутаткою одразу став популярним, українці уже почали жартувати на тему того, чим росіяни будуть забивати труни своїх військових-окупантів, якщо у «найвеличнішій країні» закінчилися навіть цвяхи.

Нагадаємо, раніше росіяни почали скаржитися на дефіцит унітазів.

Через економічні санкції, які цивілізовані країни запровадили через російсько-українську війну, у Росії почалися проблеми з поставкою сантехніки.