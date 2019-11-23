  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Росіяни покрали унітази на українських кораблях. На скандал відреагували у Держдумі

    • Розсилка
    <span>Захоплені Росією українські кораблі 20 листопада повернулися додому</span> - Росіяни покрали унітази на українських кораблях. На скандал відреагували у Держдумі
    Захоплені Росією українські кораблі 20 листопада повернулися додому

    Відомий українофоб віце-спікер Толстой готовий повернути сантехніку посилкою

    Відомий українофоб віце-спікер Державної думи Росії Петро Толстой прокоментував звинувачення командувача ВМС України Ігоря Воронченка з приводу демонтованого на затриманих Росією кораблях обладнання.

    Його слова передає агентство НСН.

    Раніше 20 листопада командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.

    За словами Толстого, на кораблях «ніхто нічого не брав».

    «Але якщо нашим українським колегам потрібно зібрати якусь посилочку з унітазів, можливо, ми можемо це зробити», - сказав він.

    Нагадаємо, 18 листопада командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до Одеси.

    У неділю, 17 листопада, захоплені українські військові кораблі у супроводі російської берегової охорони вивели з акваторії «Генмола» в Керчі. 

    Росія військові корабель скандал ВМС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ