Росіяни покрали унітази на українських кораблях. На скандал відреагували у Держдумі



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Захоплені Росією українські кораблі 20 листопада повернулися додому

Відомий українофоб віце-спікер Толстой готовий повернути сантехніку посилкою

Відомий українофоб віце-спікер Державної думи Росії Петро Толстой прокоментував звинувачення командувача ВМС України Ігоря Воронченка з приводу демонтованого на затриманих Росією кораблях обладнання.

Його слова передає агентство НСН.

Раніше 20 листопада командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.

За словами Толстого, на кораблях «ніхто нічого не брав».

«Але якщо нашим українським колегам потрібно зібрати якусь посилочку з унітазів, можливо, ми можемо це зробити», - сказав він.

Нагадаємо, 18 листопада командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до Одеси.

У неділю, 17 листопада, захоплені українські військові кораблі у супроводі російської берегової охорони вивели з акваторії «Генмола» в Керчі.