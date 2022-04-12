  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Росіяни почали скаржитися на дефіцит унітазів

    У Росії можуть закінчитися унітази - Росіяни почали скаржитися на дефіцит унітазів
    У Росії можуть закінчитися унітази
    фото з відкритих джерел

    У популярних торгівельних мережах запаси унітазів швидко закінчуються

    Через економічні санкції, які цивілізовані країни запровадили через російсько-українську війну, у Росії почалися проблеми з поставкою сантехніки. Зокрема, як повідомляє російський «Комерсантъ», в магазинах країни почали закінчуватися унітази.

    Дефіцит уже відчули у великих торгових мережах Росії.

    Рітейлери розпродують наявні запаси і ламають голови, звідки брати нові постачання.

    Зауважимо, що у багатьох російських провінційних містах люди й досі користуються туалетом, який встановлений поза межами будинку. Далеко не кожна російська родина із мінімальним рівнем доходів може дозволити собі «розкіш» обладнати вбиральню у межах квартири.

    Так нещодавно українські жінки, що пережили російську окупацію, розповіли, що відбувалося з російськими загарбниками, які побачили унітаз.

    «Каже, а що це таке? Йому кажуть − унітаз. А він все одно не розуміє, що це. Коли йому пояснили, він ще довго не вірив, що можна справляти потребу прямо в хаті», − сміються українки.

    За словами жінок, у сусідньому селі окупанти взагалі не розібрались, як використовувати туалет і ставили на унітаз мисочку.

    Російські ЗМІ почали писати про кризу на «туалетному» фронті

    Російські ЗМІ почали писати про кризу на «туалетному» фронті

    Нагадаємо, у Росії громадяни незадоволені зростанням цін через економічний тиск на країну-агресорку.

    Рідні окупантів телефонують їм та скаржаться, що вдома все стало погано.Також з надією запитують, коли ті захоплять Київ та повернуться з трофеями.

    Теги: росія санкції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни почали скаржитися на дефіцит унітазів