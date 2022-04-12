Росіяни почали скаржитися на дефіцит унітазів

У популярних торгівельних мережах запаси унітазів швидко закінчуються

Через економічні санкції, які цивілізовані країни запровадили через російсько-українську війну, у Росії почалися проблеми з поставкою сантехніки. Зокрема, як повідомляє російський «Комерсантъ», в магазинах країни почали закінчуватися унітази.

Дефіцит уже відчули у великих торгових мережах Росії.

Рітейлери розпродують наявні запаси і ламають голови, звідки брати нові постачання.

Зауважимо, що у багатьох російських провінційних містах люди й досі користуються туалетом, який встановлений поза межами будинку. Далеко не кожна російська родина із мінімальним рівнем доходів може дозволити собі «розкіш» обладнати вбиральню у межах квартири.

Так нещодавно українські жінки, що пережили російську окупацію, розповіли, що відбувалося з російськими загарбниками, які побачили унітаз.

«Каже, а що це таке? Йому кажуть − унітаз. А він все одно не розуміє, що це. Коли йому пояснили, він ще довго не вірив, що можна справляти потребу прямо в хаті», − сміються українки.

За словами жінок, у сусідньому селі окупанти взагалі не розібрались, як використовувати туалет і ставили на унітаз мисочку.

Російські ЗМІ почали писати про кризу на «туалетному» фронті

Нагадаємо, у Росії громадяни незадоволені зростанням цін через економічний тиск на країну-агресорку.

Рідні окупантів телефонують їм та скаржаться, що вдома все стало погано.Також з надією запитують, коли ті захоплять Київ та повернуться з трофеями.