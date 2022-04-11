Санкції діють: зафіксовано перший дефолт серед російських компаній

«Російська залізниця» не змогла провести виплати по євробондах через санкції

«Російську залізницю» визнано неплатоспроможною. Причина – невиплата зобов'язань по облігаціях зовнішнього займу у швейцарських франках перед нерезидентами.

Як повідомляє Bloomberg, це перші подібні міри відколи проти Росії було запроваджено 5 пакетів санкції, які ускладнили фінансові операції. Комітетом з кредитних деривативів визнав відкрите акціонерне товариство «Російська залізниця» компанією, яка перебуває у стані дефолту, по одному випуску євробондів. Комітет визначення кредитних деривативів повідомив, що несплата кредиту відбулася після протермінування пільгового періоду. Купон, який компанія мусила виплатити 14 березня, не дійшов до інвесторів у вказані 10-денні терміни. Водночас міністерство фінансів Росії звинуватило США та інші країни у спробі спровокувати дефолт, який стане першим міжнародним боргом більш ніж за сторіччя. Минулого тижня країна була змушена виплатити дві доларові облігації рублями, щоб не порушувати зобов'язання по виплаті заборгованостей. «Наразі ситуація на тій стадії, коли технічний дефолт для Росії тепер майже неминучий», – прокоментував ситуацію Гері Кірк, який керує TwentyFour Asset Management LLP. Раніше видання Bloomberg вже повідомляло, що дефолт Росії практично неминучий.

До того ж Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings (S&P) повідомило про зниження довгострокового та короткострокового кредитних рейтингів Росії щодо зобов'язань в іноземній валюті до SD (обмежений дефолт).

Водночас Росія досі отримує мільярди доларів від експорту нафти й палива, що фактично захищає крихку економіку агресора.

Хоча аналітики й стверджують, що швидкого відновлення економічного становища Росії уже не буде через кількість запроваджених санкцій.

«Путін своїми діями в Україні перейшов Рубікон. Росія буде у стані дефолту, можливо, десять років. Це означає відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу, високу вартість займу навіть у китайців, відсутність інвестицій, відсутність зростання, низький рівень життя. Це жахлива перспектива для РФ і росіян», - висловився стратег Bluebay Asset Management Тім Еш.

До слова, президент США Джо Байден підписав два закони щодо припинення імпорту нафти з Росії, а також призупинення нормальних торговельних відносин з РФ і Білоруссю.