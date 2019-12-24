Споживацтво в сучасному світі. Експерти розкажуть що це - згубна залежність чи невідворотна реальність



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Ханс-Вольфф Граф: найбільше я радію, коли бачу, як люди, які вчилися в мене, нарешті усвідомлюють, що 99,9% їхніх страхів є фіктивними

Ханс-Вольфф Граф: я пропоную кардинально інший підхід до психології, зокрема до того, як підступитися до проблеми іншої людини

У пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) у вівтороу, 24 грудня, о 14:30 відбудеться зустріч із Хансом-Вольфф Графом, німецький практичний психолог і педагог із більше ніж 45-річним досвідом роботи, засновник школи Індивідуальної транссистемної психології.

Тема зустрічі: «Споживацтво в сучасному світі: згубна залежність чи невідворотна реальність».

Ще з 1975 року Ханс-Вольфф Граф – ведучий семінарів із психології та менеджменту конфліктів, риторики й креативності, стрес-менеджменту, філософії, педагогіки й дидактики, вів семінари для керівників підприємств, мав цикли доповідей на економічні, педагогічні й психологічні теми в Лондоні, Парижі, Філадельфії, Будапешті, Лос-Анджелесі, Празі, Києві. Навчальні курси, які стартують в Івано-Франківську, Ханс-Вольфф уже проводив у Німеччині, США, Австрії, Франції, Швейцарії, Польщі. Серед його учнів є чимало відомих спортсменів, бізнесменів, людей мистецтва.

«Найбільше я радію, коли бачу, як люди, які вчилися в мене, нарешті усвідомлюють, що 99,9% їхніх страхів є фіктивними, – каже психолог. – Це справді успіх».

Також ще в 1987 році німець заснував некомерційну громадську організацію «Антропос – Для дітей цього світу», основною метою діяльності якої є забезпечення дітей можливістю зростати без утисків страху, вільними й самостійними.

«Я пропоную кардинально інший підхід до психології, зокрема до того, як підступитися до проблеми іншої людини», – запевняє фахівець.

Авторським методом Графа є індивідуальна транссистемна психологія (ІТП). «Більшість психологів і психотерапевтів роблять помилку, намагаючись одним чи кількома методами, які вони вивчили, вирішити проблеми кожної людини, – каже коуч. – Тобто все має бути підлатано Фрейдом, Райхом чи іншими корифеями психології. Але той, хто думає лише в рамках однієї системи чи школи, дуже часто у практичній роботі наштовхується на межі своїх можливостей».

Індивідуальна транссистемна психологія виходить із протилежної позиції. Вона є поєднанням різноманітних моделей мислення і концепцій багатьох шкіл, таким собі «ящиком з інструментами» для практичної роботи. Адже для кожної людини і для кожного конкретного випадку найкраще підходить якийсь свій інструмент, котрий і стане заповітним ключиком.

«Ящик» складається приблизно з трьох десятків різних моделей мислення, частина яких знаходить успішне застосування на практиці вже десятиліттями. Деякі з них Графф розширив та доповнив. Крім того, до «ящика з інструментами» входять нові моделі мислення, розроблені німецьким фахівцем за час його понад сорокарічної практики.