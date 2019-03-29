Німецький психолог розповів про страхи людини та маніпуляції трансляція



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Психолог Ханс-Вольфф Граф

Ханс-Вольфф Граф з 1975 року – ведучий семінарів із психології та менеджменту конфліктів

Сьогодні, 29 березня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Страх як інструмент влади».

Запрошені гості: Ханс-Вольфф Граф, німецький практичний психолог і педагог із більше ніж 45-річним досвідом роботи, засновник школи Індивідуальної Транссистемної Психології.

Під час прес-конференції він розкрив наступні питання:

Яку ж роль грають реальні, а ще частіше фіктивні страхи у житті людини?

Чи існує певна систематика їх виникнення та прояву?

Чому та як вони утворюються?

Можливо, фіктивні страхи навіть служать певним цілям – як інструмент залякування, контролю та покори?

Кому може бути вигідний страх?

Чи маємо ми інструменти протидії, захисту від страхів не впоратися чи авторитетів, втрат, життя чи болю?

Синхронний переклад з німецької здійснила Анастасія Сидоренко, біохімік, студентка медичного факультету університету імені Людвіга-Максиміліана в Мюнхені.

Трансляцію дивіться тут:

Ханс-Вольфф Граф з 1975 року – ведучий семінарів із психології та менеджменту конфліктів, риторики й креативності, стрес-менеджменту, філософії, педагогіки й дидактики, вів семінари для керівників підприємств, мав цикли доповідей на економічні, педагогічні й психологічні теми в Лондоні, Парижі, Філадельфії, Будапешті, Лос-Анджелесі, Празі, Києві.

Навчальні курси уже проводив в Україні, Німеччині, США, Австрії, Франції, Швейцарії, Польщі. Серед його учнів є чимало відомих спортсменів, бізнесменів, людей мистецтва. Також ще в 1987 році німець заснував некомерційну громадську організацію «Антропос – Для дітей цього світу», основною метою діяльності якої є забезпечення дітей можливістю зростати без утисків страху, вільними й самостійними.

Між іншим, нагадаємо, що цієї неділі, 31 березня, відбудуться вибори президента України.