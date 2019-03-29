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    Німецький психолог розповів про страхи людини та маніпуляції

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    <span>Психолог Ханс-Вольфф Граф</span> - Німецький психолог розповів про страхи людини та маніпуляції
    Психолог Ханс-Вольфф Граф

    Ханс-Вольфф Граф з 1975 року – ведучий семінарів із психології та менеджменту конфліктів

    Сьогодні, 29 березня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Страх як інструмент влади».

    Запрошені гості: Ханс-Вольфф Граф, німецький практичний психолог і педагог із більше ніж 45-річним досвідом роботи, засновник школи Індивідуальної Транссистемної Психології.

    Під час прес-конференції він розкрив наступні питання:

    • Яку ж роль грають реальні, а ще частіше фіктивні страхи у житті людини?
    • Чи існує певна систематика їх виникнення та прояву?
    • Чому та як вони утворюються?
    • Можливо, фіктивні страхи навіть служать певним цілям – як інструмент залякування, контролю та покори?
    • Кому може бути вигідний страх?
    • Чи маємо ми інструменти протидії, захисту від страхів не впоратися чи авторитетів, втрат, життя чи болю?

    Синхронний переклад з німецької здійснила Анастасія Сидоренко, біохімік, студентка медичного факультету університету імені Людвіга-Максиміліана в Мюнхені.

    Трансляцію дивіться тут: 

    Ханс-Вольфф Граф з 1975 року  – ведучий семінарів із психології та менеджменту конфліктів, риторики й креативності, стрес-менеджменту, філософії, педагогіки й дидактики, вів семінари для керівників підприємств, мав цикли доповідей на економічні, педагогічні й психологічні теми в Лондоні, Парижі, Філадельфії, Будапешті, Лос-Анджелесі, Празі, Києві.
    Навчальні курси уже проводив в Україні, Німеччині, США, Австрії, Франції, Швейцарії, Польщі. Серед його учнів є чимало відомих спортсменів, бізнесменів, людей мистецтва. Також ще в 1987 році німець заснував некомерційну громадську організацію «Антропос – Для дітей цього світу», основною метою діяльності якої є забезпечення дітей можливістю зростати без утисків страху, вільними й самостійними.

    Між іншим, нагадаємо, що цієї неділі, 31 березня, відбудуться вибори президента України

     До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
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