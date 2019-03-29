Політики тримають людей у покорі під впливом фейкових страхів – німецький психолог



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Світлина з відкритих джерел

«Той, хто голосніше кричить, сидячі на пагорбі серед мавп, той може налякати маленьких мавпочок, і стати ватажком зграї. І таким чином зберігати свою владу над цими маленькими мавпочками», - німецький психолог

Політики грають тільки на фейкових, надуманих страхах людей. Справжнього авторитету не потрібно боятися, адже він не вимагає покори. Неспарвжнього теж не варто боятися, бо він не є авторитетом. Такі думки висловив Ханс-Вольфф Граф, німецький практичний психолог і педагог із більше ніж 45-річним досвідом роботи, засновник школи Індивідуальної Транссистемної Психології, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Ханс-Вольфф Граф, німецький практичний психолог

«Якщо я політик і постійно монотонно вам кажу, що я вирішу всі ваші проблеми, то ви починаєте думати, що добре, мені не треба про це турбуватися, я можу перекласти відповідальність за проблеми на його плечі. Практичним прикладом цього є парламент Німеччини. Половина членів Бундестагу не мають жодної професії, не мають вищої освіти, не мають професійної освіти, не мають кваліфікації. Вони дають людям обіцянки і більшість з тих обіцянок не можуть виконати, бо це їм забороняє доктрина партії. Але попри те вони це обіцяють. І прості люди, громадяни вірять в ці обіцянки», - говорить Граф.

Практичний психолог наводить аналогію з тваринами. «Той, хто голосніше кричить, сидячі на пагорбі серед мавп, той може налякати маленьких мавпочок, і стати ватажком зграї. І таким чином зберігати свою владу над цими маленькими мавпочками. Це працює в багатьох сферах нашого життя, а не лише в політиці. Наприклад, якщо чоловік видає себе за мачо. Постійно б’є свою дружину, б’є дітей, звісно він в них вселяє страх. Але, якщо поставити запитання, чому він б’є , чому він в такий спосіб намагається проявити свій авторитет, то тоді стане зрозумілою причина його поведінки», -каже Граф .

На його думку, справжнього авторитету не потрібно боятися. Справжній авторитет не вимагає покори. А несправжнього авторитету також не варто боятися, адже ніякий він не авторитет. І якщо ми це усвідомлюємо, то вже можемо позбавитися від великої кількості страхів.

Політики грають тільки на фейкових, надуманих страхах людей. На природніх страхах неможливо грати. «Використовувати природні страхи людини не можливо, адже природні страхи виникають перед реальною небезпекою. І в цьому випадку можна подумати особисто чи в групі, що можна зробити, як з цим можна обходитися. Під контролем фейкових страхів тримають політики людей. І таким чином насаджується ненависть між групами людей, між людьми, які належать до різних конфесій, до різних національностей, до різних культур. Адже люди самі по собі дуже мирні створіння, які не хочуть один з одним воювати. А ненависть викликається тими групами інтересів людей, які стоять за цим, якій вигідні ці конфлікти», - резюмував Граф.

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