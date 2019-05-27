Супрун дала поради, як захистити психіку в місті



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Уляна Супрун

Небезпеки, які приховує місто, - це потужне джерело стресу, зазначила Супрун

Місто впливає на психічний стан людини. Воно може посилювати тривожність, відчуття самотності та безпорадності.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За її словами, людський мозок сприймає соціальну ізоляцію як фізичний біль. Небезпеки, які приховує місто, - це потужне джерело стресу. У районах, де люди позбавлені можливості розвивати сусідську громаду, мають високі шанси розвинути психічну хворобу. Тому важливо, щоб у місті були облаштовані пішохідні зони, ярмарки, парки та майданчики.

Ще одна основа психічного здоров'я - це інклюзивність міста, його безбар'єрність. Натомість у містах існують бар'єри: мала кількість пандусів, обладнаного громадського транспорту для візків тощо. Саме тому Супрун радить відходити від антисоціальних підземних переходів і сходів: облаштовувати наземні переходи, пандуси і зручний громадський транспорт.

Ще одна основа психічного здоров'я в місті - це дерева та рослинність. Дослідження показують, що 20 хв перебування серед дерев і зелених насаджень допомагають долати стрес. Британські лікарі прописують як заспокійливий засіб спостереження за птахами. Зелені насадження у всьому світі — це ознака елітності району і запорука кращого здоров'я жителів, констатує голова МОЗ.

«Якщо дерево загинуло, то на його місці варто посадити нове, а не припаркувати авто. Кожен з нас може озеленити свій балкон, або посадити дерево або кущ в громадському просторі. Кожен може долучитися до того, щоб зробити простір навколо інклюзивним, дружнім і зеленим», - вважає Супрун.

Раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, чому так важливо стежити за здоров’ям цього органу та що треба робити, аби з щитоподібною залозою все було добре.