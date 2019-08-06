Споживання темного шоколаду вчені пов'язали зі зменшенням симптомів депресії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фахівці центру ідентифікували знахідку як артилерійський снаряд калібру 37 мм

Споживання темного (гіркого) шоколаду (вміст какао-бобів — вище 45%) корелює зі зменшенням симптомів депресії, свідчать результати першого переконливого наукового дослідження на великій вибірці.

Як зазначається у науковій публікації на Depression & Anxiety, серед тих, хто повідомив про споживання темного шоколаду, ризик виявити симптоми, характерні для депресії, на 70% нижчий, ніж серед тих, хто не куштував шоколад взагалі. Для інших видів шоколаду ніякого зв'язку виявити не вдалося.

Корисні властивості какао-бобів, з яких виробляється шоколад, пояснюються великою концентрацією флавонолів, які відомі своїми антиоксидантними властивостями. Тому споживання шоколаду (а особливо темного — з більшим вмістом флавонолів із какао-бобів) пов'язують із поліпшенням обміну речовин в організмі. Також лікарі вказують і на користь шоколаду для імунітету, здоров'я судин і роботи головного мозку. Останнє також пояснює і те, чому шоколад рекомендують їсти для підвищення настрою, а особливо — при депресії і для її профілактики.

Однак переконливих наукових досліджень, що показують зв'язок між споживанням шоколаду і зменшенням симптомів депресії, дотепер не проводилося. Виправити це вирішили вчені під керівництвом Сари Джексон з Університетського коледжу в Лондоні.

Вони проаналізували дані про 13626 американців старше 20 років: для кожного з них були доступні дані про харчування протягом двох добових періодів із різницею в 3-10 днів. Із початкової вибірки у понад 20 тис. людей виключили тих, хто страждає діабетом, а також людей із низьким індексом маси тіла.

З даних про харчування вчені виділили інформацію про споживання шоколаду (зокрема, темного), а симптоми депресії оцінили за стандартизованим опитувальником. При оцінці кореляції між споживанням шоколаду і депресією дослідники врахували побічні змінні: демографічні чинники (стать, вік, освіта), вага, наявність хронічних захворювань і спосіб життя (куріння, споживання алкоголю).

Серед усіх учасників 11,1% (1 332 людей) повідомили про споживання шоколаду в рамках двох добових періодів: серед них 148 людей їли темний шоколад. З урахуванням побічних змінних зв'язку між споживанням шоколаду взагалі і зменшенням симптомів депресії виявити не вдалося, при цьому темний шоколад був пов'язаний зі зменшенням симптомів на 70% в порівнянні з тими, хто не їв шоколад взагалі. Кореляція також зберігалася, коли у моделі для її оцінки враховувалося споживання цукру.

Таким чином, автори отримали перший статистично значущий доказ зв'язку між споживанням темного шоколаду і зменшенням симптомів депресії на великій вибірці. При цьому слід уточнити, що поки що можна говорити лише про кореляцію: для встановлення характеру такого зв'язку, необхідно провести додаткові дослідження.

Джерело: Громадське