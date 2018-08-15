Справа Бренсона: суд відмовився відпустити пастора з-під домашнього арешту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: AFP Ендрю Бренсон

Це була вже друга спроба сторони захисту домогтися звільнення Бренсона

Суд в турецькому місті Ізмір відмовився звільнити з-під домашнього арешту американського пастора Ендрю Бренсона, якого звинувачують у тероризмі та шпигунстві.

Про це 15 серпня повідомляє Haberturk.

Зазначається, що це була вже друга спроба сторони захисту домогтися звільнення Бренсона.

Як відомо, наприкінці липня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять санкції проти Туреччини через утримування Анкарою американського пастора Бренсона, звинуваченого у тероризмі та шпигунстві.

В свою чергу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відповів, що Туреччина не змінить позицію щодо арешту Бренсона.

В результаті США на початку серпня ввели санкції проти двох турецьких міністрів. Це перший випадок в історії, коли під санкції Вашингтона потрапили вищі посадові особи країни НАТО.

Через кілька днів після цього президент США Трамп підвищив мита на турецьку сталь і алюміній. На тлі погіршення відносин з США курс турецької ліри за кілька днів впав на 25%.

Джерело: Громадське