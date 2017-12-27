Справа Довгого: САП відповіла Луценку

САП назвала передчасною заяву Луценка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає передчасною і надмірно емоційною заяву генерального прокурора Юрія Луценка про неприйнятність закриття кримінального провадження щодо народного депутата Олеся Довгого. Про це повідомляє прес-служба САП. «Вважаємо, що такому висновку повинно передувати ґрунтовне дослідження зібраних доказів,



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Олесь Довгий

САП назвала передчасною заяву Луценка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає передчасною і надмірно емоційною заяву генерального прокурора Юрія Луценка про неприйнятність закриття кримінального провадження щодо народного депутата Олеся Довгого. Про це повідомляє прес-служба САП.

«Вважаємо, що такому висновку повинно передувати ґрунтовне дослідження зібраних доказів, вивчення підстав для закриття, аналіз всіх матеріалів кримінального провадження, як тих, що підтверджують вину особи, так і тих, що виправдовують її», - зазначили у САП.

Там стверджують, що факт відсутності доказів для оголошення повідомлення про підозру та завершення досудового розслідування шляхом скерування до суду обвинувального акту підтверджено не лише зібраними доказами, але й позицією власне Генеральної прокуратури України.

«Так, на адресу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надійшла доповідна записка заступника Генерального прокурора Стрижевської А.А. від 22.11.2017, погоджена Генеральним прокурором України, якою фактично відмовлено в підписанні остаточної підозри, про те, що у тексті підозри Довгого О.С.: «...відсутні дані про те, що Довгий О.С., є службовою особою в розумінні примітки до ст. 364 КК, а отже не є суб’єктом вказаного злочину; відсутні відомості, які підтверджували факт зловживання владою, вказували на спільність умислу та розкривали усі елементи складу кримінального правопорушення у його діях; не доведено в чому саме полягало зловживання Довгого О.С., що саме він мав робити і чого не мав права робити; не встановлено в чиїх інтересах він діяв...», - повідомили в САП.

Зазначається, що рішення про закриття кримінального провадження прийнято за результатами допитів 41 свідка, у тому числі 35 депутатів Київради, під час яких не здобуто доказів схиляння, тиску чи вказівок з боку Довгого щодо результатів голосування за виділення земельних ділянок. Більшість депутатів не пригадує подій пленарного засідання 01.10.2007.

«З огляду на викладене, прийнято законне рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку з тим, що не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати», - пояснили в САП.

Також наголошується, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура прийняла рішення про закриття лише щодо особи підозрюваного, а не кримінального провадження в цілому, що дозволяє притягнути до відповідальності всіх винних осіб за наявності доказів і законних підстав.

«Крім того, вважаємо неприйнятним подібне висловлювання щодо кримінального переслідування особи в соціальних мережах, а не в форматі прийняття процесуального рішення у провадженні», - додали в САП.

Як повідомлялося, в постанові САП, датованій 22 грудня 2017 року, йдеться про те, що кримінальне провадження щодо народного депутата Олеся Довгого закрито через те, що НАБУ і САП вичерпали можливості доказової бази, щоб установити провину нардепа.

Луценко вважає неприйнятним рішення САП про закриття справи Довгого. Сьогодні прокуратура Києва зареєструвала провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах під час відчуження понад тисячі гектарів столичної землі.

Довгий вважає, що генеральний прокурор України Юрій Луценко діє «в найгірших традиціях колишнього режиму і своїх попередників», і закликав його зупинитися.