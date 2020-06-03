«Справа Хізб ут-Тахрір»: одного з фігурантів російські силовики перевели у карцер



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«Справа Хізб ут-Тахрір»: одного з фігурантів російські силовики перевели у карцер

Засуджених у сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» Абдуллаєва і Джемаденова понад два місяці утримують в штрафних ізоляторах

Фігуранта алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Руслана Нагаєва перевели у карцер слідчого ізолятора в російському Ростові-на-Дону.

Про це повідомив громадському об’єднанню «Кримська солідарність» адвокат Айдер Азаматов.

«Вдень він накривався ковдрою у камері, тому що було дуже холодно і йому довелося таким чином обігріватися. Ця подія стала підставою для відправки його у карцер. Я впевнений, що наші підзахисні – сильні духом і подібні тортури, а я це розцінюю як тортури, не будуть приводом для того, щоб вони зламалися. Вони будуть продовжувати мирну боротьбу за відстоювання своїх прав», – сказав адвокат.

Азаматов вважає, що обвинувачених у «справі Хізб ут-Тахрір» навмисне розміщують у спецблоках, карцерах і таким чином тиснуть на них.

Адвокат Еміль Курбедінов також повідомляв, що засуджених у сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» Теймура Абдуллаєва і Еміля Джемаденова понад два місяці утримують в штрафних ізоляторах у колоніях російського міста Славута.

Наприкінці квітня стало відомо, що фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» залишили під вартою до жовтня 2020 року.

Кримчан затримали російські силовики після обшуків 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи про «організацію або участь в діяльності терористичної організації» і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», що заборонена в Росії і на анексованій нею території Криму.

Захисники заарештованих і засуджених у «справах Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.