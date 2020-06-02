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    Україна відреагувала на запрошення Росії на саміт Великої сімки

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    Росія втратила членство у Великій вісімці через те, що анексувала український Крим&nbsp; - Україна відреагувала на запрошення Росії на саміт Великої сімки
    Росія втратила членство у Великій вісімці через те, що анексувала український Крим 

    Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою

    Запрошення Росії на саміт G7 навіть у статусі гостя стане для Кремля підтвердженням ефективності політики тиску у відносинах з демократичними каїнами. Про це в заявила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, пише УНН.

    «Виключення РФ з Групи у 2014 році стало наслідком російської агресії РФ проти України, у тому числі спроби анексії Кримського півострова та розв’язання конфлікту на Донбасі, а також інших порушень міжнародного права. Станом на 2020 рік РФ продовжує вищезгадані деструктивні дії. Запрошення РФ на саміт Групи Семи навіть у статусі гостя стане для Кремля підтвердженням ефективності політики тиску у відносинах з демократичними країнами, а також буде використано російською пропагандою для просування наративу про повернення Заходу до business as usual у відносинах з РФ», — підкреслила речниця МЗС.

    Вона наголосила, що відповідний крок також «спростить завдання російській дипломатії у її спробах домогтися відновлення статусу РФ як повноправного учасника Групи та послаблення міжнародної санкційної політики».

    «Україна розраховує, що на саміті Групи Семи у США буде підтверджено солідарність з Україною у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, а також подальшому здійсненні реформ», — додала Зеленко.

    Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним, повідомив Кремль. Він поінформував російського колегу про свою ідею проведення саміту G7 з можливим запрошенням лідерів Росії, Австралії, Індії та Республіки Корея. 

    У Білому домі підтвердили проведення розмови між Трампом та Путіним щодо саміту G7. Раніше Трамп повідомив, що планує відкласти проведення саміту до вересня.

    Після цього в уряді Великої Британії повідомили, що готові використати вето, щоб заблокувати повернення Росії до G7. 

    Своєю чергою, у Німеччині на цю ідею Трампа відреагували стримано.

    Напередодні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія не буде включена до країн-членів G7. 

    Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.

     

    МЗС Росія США Німеччина Японія Канада саміт Дональд Трамп Велика сімка Франція Італія Велика Британія президент
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