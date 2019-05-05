Справа про втручання в американські вибори. Суд відправив на експертизу флешку з «голосом Ситника»



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Директор НАБУ Артем Ситник

Директор антикорупційного органу фігурує у кримінальну провадженні з можливого втручання у вибори президента США

Печерський районний суд Києва призначив комплексну комп'ютерно-технічну експертизу та експертизу звукозапису, на якому людина із голосом директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника розповідає, що допомагала кандидату у президенти США Хілларі Клінтон під час виборів у 2016 році.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 8 квітня.

З відповідним клопотанням до суду звернувся прокурор Державного бюро розслідувань. У документі зазначено, що 14 березня 2019 року ДБР за зверненням нардепа Борислава Розенблата зареєструвало кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень окремими працівниками НАБУ (ч. 1 ст. 365 КК України).

Того ж дня політик оприлюднив у ЗМІ записи, на яких зафіксована розмова особи за голосом схожого на голос директора НАБУ Артема Ситника. На вказаних плівках говориться про підтримку одного із кандидатів та зниження рейтингу іншого кандидата на пост президента США шляхом розголошення даних досудового розслідування у кримінальних провадженнях, пов'язаних із відомостями, що містяться у списках «чорної бухгалтерії Партії Регіонів».

«Там як раз Хілларі чого програла, я ж коли чорну бухгалтерію розслідував, ми ж оприлюднили дані Манафорта, якого посадили… Манафорт, це ж був керівник вищого штабу Трампа», - каже чоловік з голосом директора НАБУ.

У судовій ухвалі також наголошується, що карту-пам'яті Kingston 16Gb із ймовірним голосом Артема Ситника було вилучено під час обшуків 27 березня у ТОВ «Мисливське господарство «Поліське-Сарни» (Рівненська обл., Сарненський р-н, сщ. Страшеве, вул. Робітнича, 3), власниками якого є п’ять мешканців Рівненської області Валентин Войчишин, Сергій Рабченюк, Микола Тарасенко, Микола Каращук і Борис Зелінський (був помічником нардепа V скликання від Партії регіонів Василя Берташа).

Експерти Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, яким доручено провести експертизу, мають дати відповіді на ряд запитань, зокрема, яка технологія та хронологія створення файлів, що містяться на вказаному носії; за допомогою якого технічного пристрою зафіксовано аудіозапис; чи проводився аудіозапис безперервно чи з окремими проміжками часу; чи брав участь директор НАБУ у зафіксованих на фонограмах розмовах протягом 29 грудня 2018 року-3 січня 2019 року.

Додамо, що, за даними окремих українських ЗМІ, після оприлюднення нардепом Розенблатом аудіозаписів президент США Дональд Трамп оголосив розслідування про втручання директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника в президентські вибори 2016 року в США на боці супротивника Хілларі Клінтон.